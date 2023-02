La atleta benaventana Herráez renace tras su lesión

Es un fruto más de la cantera atlética que en Benavente cultiva el club dirigido por José Carlos Charro, y se ha convertido junto a Alberto Guerrero en el buque insignia del atletismo zamorano. Teresa Herráez ha experimentado una gran progresión como mediofondista en los últimos años en los que ha guiado sus pasos David López, técnico benaventano, que le ha sabido llevar a ese asombroso puesto décimo tercero que consiguió el pasado domingo en el Campeonato de España de Cross en categoría absoluta, un resultado al que no habían podido llegar otras grandes atletas zamoranas como Diana Martín, Alma de las Heras o Isabel Lorenzo, por citar algunas.

Herráez está recogiendo los frutos de su constancia en el trabajo diario y de la fe que le llevó a superar una lesión que la tuvo parada durante más de un año. Ahora, de regreso, no se marca objetivos concretos pero tampoco pone límites a su evolución como corredora, de momento centrada en el 1.500 pero tal vez pronto de el salto al 5.000.

Muestra con orgullo la medalla de oro de campeona de España que consiguió en Ortuella el pasado fin de semana con la selección de Castilla y León. La corredora formada desde pequeña en Benavente Atletismo, puntuó en tercera posición dentro del equipo castellano y leonés, con su puesto décimo quinto en la clasificación absoluta. La mejor del equipo fue Cristina Ruiz en la tercera posición, Lidia Campo terminó undécima y Nuria Lugueros, décimo novena.

– ¿Te esperabas un resultado como el del Campeonato de España de Cross? Creo que ninguna atleta zamorana había llegado a ese 13º puesto en un Absoluto.

-Por supuesto que no. Sabía que llegaba bien pero este puesto ha sido una gran alegría.

-No sé si éste era el principal objetivo de la temporada de invierno o vas a dedicarte también a la pista cubierta. ¿En el 1.500?

-De la temporada de invierno sí, el objetivo era el cross y clasificarme para ir al Nacional ya que no es nada fácil con el nivel que tenemos en Castilla y León. Y prueba de ello es que quedamos campeonas de España por autonomías.

– ¿Ha sido duro recuperarse de la lesión de una vértebra que te tuvo parada tanto tiempo? ¿Esperabas estar así de bien a estas alturas?

-Toda lesión para un deportista es dura ya no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Ha sido un camino largo y un tanto amargo pero al final lo que tengo claro es que ha merecido la pena, lo importante es no tirar nunca la toalla aunque te digan que tienes que dejar de correr. Siempre hay que intentarlo. Sinceramente no me esperaba ni poder volver a estar corriendo, para mi esto es un regalo.

– ¿A qué se debe la gran evolución que estás consiguiendo en las últimas temporadas? ¿Mérito de tu entrenador? ¿Quién es y por qué estás con él?

-Gran parte de todo esto se lo debo a mi entrenador, David López, si. Desde que empecé con él hace tres años, la mejoría ha sido muy notable, trabajamos muy bien y nos entendemos a la perfección. Ha sido una de las personas que nunca me dejó rendirme, junto a mi familia y amigos cercanos, en mis momentos de lesión, a los que estoy muy agradecida.

Es un orgullo representar al club que me ha visto crecer

– Objetivos para el verano: distancias, marcas, campeonatos...

-Mi objetivo principal es seguir disfrutando de este deporte, lo que, al fin y al cabo es lo importante. Luego quiero centrarme en la pista, en distancias de medio fondo, 1.500 y por qué no algún 5.000 a ver qué sale. Me gustaría mejorar mis marcas y poder ir al Campeonato de España, pero paso a paso.

– ¿Qué significa para ti competir con la camiseta del Benavente Atletismo?

-Para mí siempre es un orgullo representar al club que me ha visto crecer y del que llevo formando parte más de diez años. Se que ellos me mandan fuerza siempre desde la distancia, la gran marea azul.

– ¿Cómo te iniciaste en el atletismo?

-Siempre he sido una persona que le encanta todo tipo de deportes. Hace unos años empecé a correr mis primeras carreras de atletismo en los pueblos, los juegos escolares… Después estuve unos años compaginándolo con la bici, hacia duatlón y competía, pero desde hace tres años para aquí me quise enfocar más en el atletismo. Estoy muy feliz de poder hacer lo que me gusta.

– ¿Crees que te queda mucho margen de mejora?

-Eso con el tiempo se irá viendo, pero creo que sí, soy joven, me queda mucho camino si las lesiones me respetan y confío en el trabajo de mi entrenador para seguir mejorando.