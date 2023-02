Cristian Galas, uno de los refuerzos de invierno del Zamora CF, señaló ayer sentirse muy contento en el club rojiblanco pues el vestuario y las condiciones del club responden a las expectativas que tenía. Por ello, se mostró muy concienciado en intentar cumplir con su papel al máximo, que no será otro que “ayudar en todo lo que pueda” a la buena marcha del equipo.

“Me estoy encontrando muy bien”, señaló el jugador, apuntando que entra en “un club y un equipo que me ha sorprendido para bien”. “Como ya había contado, a mi me llamaron tanto Julián Luque como Iricibar, que habían sido mis compañeros antes, y todo lo bueno que me dijeron se está cumpliendo. Este es un gran vestuario”, comentó sobre sus primeras impresiones como jugador del Zamora CF.

Galas es un jugador contrastado y, como tal, tiene claro su objetivo en este nuevo paso dentro de su carrera profesional. Así lo demostró en su testimonial debut el pasado domingo y aspira a mostrarlo durante el resto de temporada. “Yo estoy aquí para ayudar al equipo y hacer lo que me diga el míster. Si tengo que salir solo X minutos, que no sé ni los que fueron, pues salgo y trato de aportar”, comentó sobre su estreno, añadiendo: “vengo de una situación complicada en Castellón de no jugar y aquí vengo a tener esos minutos y poder sumar al equipo en todo lo que pueda y todo lo que se de”.

El defensor espera poder sumar al Zamora CF su “intensidad y seriedad” así como “ayudar en todo lo que pueda a sus compañeros”. “Espero ayudarles igual que sé que me ayudarán a mí aunque se trate de una plantilla joven”, indicó, asegurando que no solo puede aportar su veteranía y que no por su experiencia no requerirá de ayuda. “Esto es fútbol y jugamos todos a lo mismo, vengo a ayudar como sea y al máximo posible, estaré aquí para lo que se necesite”, destacó.

Galas, que apenas lleva una semana en el club, se muestra convencido del potencial del vestuario zamorano y cree que cuenta con capacidad sobrada para alcanzar sus objetivos. “He visto un equipo que puede hacer grandes cosas. Es un equipo con calidad y saber estar. Esta liga, la Segunda RFEF, es complicada igual que la Primera RFEF”, aseguró, señalando que el próximo reto es “ganar el tercer partido consecutivo y meterse entre los primeros clasificados”.