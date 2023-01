Nuevo éxito para el atletismo de Castilla y León, en el embarrado circuito de Ortuella, escenario del Campeonato de España Absoluto de campo a través donde la Selección Absoluta femenina, con presencia de Teresa Herranz (Atletismo Benavente) se hacía con la victoria.

Castilla y León lograba un rotundo triunfo, con 48 puntos, seguida, lejos, por Galicia, 79. La burgalesa Cristina Ruiz era plata individual; otra burgalesa, Lidia Campo, décima; la zamorana Teresa Herranz, decimocuarta y cerraba la puntuación la leonesa Nuria Luguero, decimoctava, también componían el equipo la soriana Fedra Luna, vigésima, y la vallisoletana Carmen Viciosa, en el puesto 24.

Escasa fortuna para los hombres absolutos, fueron terceros, pero a solo dos puntos del campeón, Comunidad Valenciana, y a uno de la plata, Cataluña. El mejor fue el ejemplar Javi Guerra, haciendo bueno su triunfo en el Cross Internacional de Valladolid, quinto, con el leonés Roberto Alaiz noveno, el burgalés Dani Arce décimo, y el soriano de adopción Yahya Aoina, decimocuarto.

Esplendida medalla de oro individual para la vallisoletana Ángela Viciosa en las sub 23, llevando a la Comunidad al subcampeonato, con 54 puntos, otra vez cerca del oro, Galicia, con tan solo un punto menos. Curta fue la segoviana Claudia Corral, decimonovena, la burgalesa Pilar Moreno, 19 y la leonesa Lucía Centeno, 30.

La cuarta medalla por conjuntos venía con el novedoso relevo por equipos mixtos, formando Castilla y León con el palentino Marcos Rojo, la soriana María Piñera, la segoviana Sandra San Miguel y el leonés Sergio Alegue.

Mención especial para María Viciosa, del Vicky Food Athletics, todavía sub 18, invitada fuera de concurso en la carrera sub 20, donde fue capaz de ganar, sacando 45 segundos a la campeona de España sub 20.