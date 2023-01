El Zamora CF saldó con victoria por la mínima su duelo esta tarde ante el CD Laredo en el Ruta de la Plata. Un choque con alternativas en su dominio pero en el que las ocasiones de gol estuvieron, en su mayoría, en botas de los futbolistas locales. Especialmente de un Manu Viana que capitalizó gran parte de las jugadas de peligro en el bloque de Yago Iglesias, si bien fue el recién llegado Charlie el que marcó las diferencias cuando el partido merodeaba ya su conclusión con un tanto de "puro nueve".

Yago Iglesias aseguró en días previos al choque que quería dar continuidad a lo hecho en la jornada anterior ante el Real Valladolid. Y así lo reflejó el once inicial frente al Laredo, jugador por jugador idéntico al del partido anterior. Las diferencias estaban en el banquillo, con dos de los tres últimos fichajes rojiblancos (Charly y Galas) dispuestos a debutar en el Ruta de la Plata.

Los rojiblancos saltaron al terreno de juego muy bien posicionados, con Viana como principal activo de su ofensiva. El centrocampista botó un par de faltas peligrosas que supusieron las primeras llegadas con peligro del Zamora CF al marco cántabro. En especial, una botada desde banda izquierda que Tibu no pudo cabecear con precisión.

Estos primeros intentos fueron respondidos tímidamente por el CD Laredo, que estiró líneas y buscó huecos a la espalda de la zaga local. Por fortuna, tanto Iricibar primero como Luismi después, salvando los muebles en un fallo garrafal de la zaga zamorana, evitaron que la reacción visitante cobrara demasiada fuerza.

Con los primeros diez minutos ya superados y ambos equipos metidos ya en faena, la contienda ganó en nervio. Sin que ningún conjunto tomara con claridad el mando, cada jugada parecía importante o con opciones de serlo. Como un robo visitante que cerca estuvo de convertirse en un mano a mano contra Iricibar, o un pase de Theo que no alcanzó Pana y cuyo rechace golpeó Tibu. Pero, sin duda, la más clara, fue una contra rojiblanca brillantemente ejecutada por Ander que Ribeiro estuvo lento para terminar con un disparo pisando área rival.

El segundo cuarto de hora de partido fue igual de movido pero con menos oportunidades de gol. El choque cayó en un intercambio de acciones poco maduradas y rápidas que impacientaron a la afición pero que no tuvieron gran trascendencia para el desarrollo del envite. Ninguno de los equipos parecía dispuesto a bajar revoluciones pero, a su vez, tampoco conseguía imponer su dominio sobre un Ruta de la Plata. Eso sí, con el Laredo creciendo y el Zamora CF pasando a buscar opciones a la contra.

La mejoría cántabra se tradujo en las primeras llegadas con peligro del CD Laredo a la portería de Iricibar. Como el córner botado por los visitantes en el minuto 27. Una acción que precedió a la primera cartulina del duelo para los visitantes y a otra acción a balón parado en favor de los cántabros y un tiro de Andrés Carral terriblemente desviado.

Apenas quedaban diez minutos para el descanso y el Zamora CF pareció activarse. Primero con una incursión de Nahuel cuyo centro no pudo rematar Ander y que acabó en córner. Y si bien el saque de esquina fue indecente, reavivó los ánimos de un bloque que tuvo el 1-0 en el minuto 36 con una gran llegada por banda izquierda en la que Viana puso el balón en el primer palo para Pana. El delantero, por desgracia, no pudo rematar cómodo y su golpeo no encontró portería.

Si bien el CD Laredo tuvo una clara ocasión a base de rebotes dos minutos después, los últimos minutos del primer tiempo tuvieron color rojiblanco. Un desenlace con escasas ocasiones de gol que dejó con ganas de más a la afición cuando el partido llegó a su ecuador. Un intermedio marcado para el plantel de Yago Iglesias por la necesidad de dar un golpe sobre la mesa en la reanudación que le acercara definitivamente a los tres puntos.

La vuelta a escena, sin cambios en los protagonistas, arrancó con la inesperada lesión del visitante Carrión. Un lance que no pasó a mayores pero que tampoco varió la dinámica con la que Zamora CF y CD Laredo iniciaron la segunda mitad. De nuevo repartiéndose la posesión con un intento de cabezazo por parte de Ander como la llegada más peligrosa en los cinco minutos siguientes al descanso.

La alternancia en el dominio no tardó en desaparecer en favor del cuadro de Yago Iglesias que si bien pisaba con facilidad campo rival, tampoco conseguía generar espacios para gozar de oportunidades claras de gol. Eso sí, su mayor retención del cuero y solidez defensiva le hacía acreedor de todas las opciones para marcar. Como la que tuvo Pana a la hora de juego tras un gran pase con el exterior de Viana.

Ante la falta de gol, Iglesias movió ficha y cambió a casi todo su frente de ataque. Pau, Sancho y Charly (que debutaba) entraban en busca de ese premio que se le resistía a los rojiblancos. Un gol que rondaron cuando Theo mandó la bola al costado izquierdo y el centro se paseó por el arco de David Puras siendo un defensor cántabro quien impidió sobre la línea el tanto zamorano.

La acción animó a la hinchada rojiblanca, que trató de dar un empujón a los suyos a 25 minutos del final con el 0-0 todavía en el marcador y tiempo para lograr un nuevo triunfo. Victoria a la que tampoco renunciaba un CD Laredo que con un córner y un tiro a la media vuelta de Varo trató de sorprender al Zamora CF al paso por el minuto 70 de partido.

Las espadas estaban en todo lo alto, ningún equipo aflojaba en sus pretensiones pero el marcador seguía inalterable. Una situación que Charly pudo cambiar con su primer remate como rojiblanco pero, el envío previo, le quedó atrás y no pudo precisar. Como tampoco tuvo espacio Viana para poner un pase preciso tras irse de su par (esta vez por la derecha).

Charly bajaba muy bien el cuero pero se quedaba sin espacio para batir a David Puras antes del minuto 80, precediendo también a la ocasión más clara que tuvieron los visitantes en un grave error en la salida de balón de los rojiblancos que Iricibar se encargó de arreglar con algo de fortuna.

El susto, importante, frenó el ímpetu del Zamora al comienzo de la recta final del envite. Un tramo que arrancó mejor el CD Laredo y que contó con la entrada de Vallejo como intento de Iglesias para que su plantel diera un paso adelante. El centrocampista respondió de inmediato, con un centro peligroso y una combinación con Viana cuando corría el minuto 85 de contienda.

Con un punto en su poder y poco tiempo para el final, el CD Laredo movió ficha buscando no perder lo conseguido. Pero, en fútbol, quien juega a perder, acaba perdiendo. Quizá por ello, acabó llegando el 1-0 en una jugada que abarcó todo el Ruta de la Plata pues nació con Iricibar cerca de hacerse un lío con el cuero y terminó con Charly sellando su debut en línea de gol tras el enésimo centro por banda izquierda que Vallejo puso dentro en el segundo palo.

Por fin con el marcador a su favor, el Zamora CF no podía despistarse. El partido estaba en el minuto 90 y Yago Iglesias decidió dar entrada a Galas para asegurar la victoria. El central, como el resto del equipo, cumplió con su cometido y defendió un resultado costoso pero suficiente para los rojiblancos. Un 1-0 que permite al equipo local sumar tres puntos más a su casillero y seguir aspirando a los puestos de la zona alta de la tabla.