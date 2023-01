“No me gusta perder a nada, y perdimos contra un gran equipo, en su casa, y con el pabellón lleno, pero las sensaciones que me llevo son buenas”. Así habló Fran González minutos después de la derrota ante Novás de ayer, y añadió que “tras el parón no habíamos podido jugar ningún partido y creo que los chavales han hecho un encuentro espectacular”.

Respecto a sus jugadores, alabó que “han hecho lo que se pedía en todo momento. Hemos competido muy bien contra un gran equipo”. En cuanto al próximo partido ante Aranda, dejó claro que “hay que salir a ganar, más delante de nuestra gente, y eso vamos a intentar, que se queden los dos puntos en Zamora”, y es que el entrenador cree que la actitud de su plantilla, más allá si les valen los puntos para la segunda fase de la temporada, tiene que ser la de superar a su rival y practicar un buen balonmano, algo que ante Novás sí consiguieron a pesar de que regresaron de vacío.