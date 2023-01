El Ejido Futsal - Atlético Benavente | No pudo ser

Luchó con fuerza el renacido Atlético Benavente, pero los locales fueron superiores y supieron jugar mejor sus bazas para conseguir el triunfo en el primer partido de la segunda vuelta ante su afición. Dio la cara la escuadra benaventana, ya mucho más recuperada en todos los órdenes y con esa última victoria en casa (Ángel Nieto por las obras en La Rosaleda) como acicate, pero al final no pudo ser. Salieron con fuerza los almerienses y en un lanzamiento de falta, el tiro de Juanan lo sacaba el meta Dani Simón con la ayuda de Brian despejando cerca de la línea. Contestaba Charlie con una peligrosa falta cerca de la frontal del área que el meta ejidense salvaba con muchos aprietos.

Pero era la escuadra local la que había salido a por todas, con una presión alta mientras los benaventanos se defendían con mucho orden. Nacho Gil tenía una clara oportunidad que sacaba Dani Simón en una gran parada, mientras los blanquiazules trataban de sacar provecho a las veloces salidas a la contra, con Brian disfrutando de una buena opción ya superado el ecuador del primer periodo.

Protestas visitantes cuando con Charlie dolido en el suelo, El Ejido seguía la acción de ataque y Nacho estaba cerca de lograr el uno a cero. Pocos minutos más tarde lo conseguiría Rangel, derribando al fin la muralla defensiva de un Benavente que se estaba vaciando en un tremendo esfuerzo. Pero los de Chema Sánchez reaccionaron a lo grande y Jesús Preciado empataba al minuto siguiente en una hermosa acción. Jugaban con fuego los visitantes al cometer varias faltas hasta la quinta, pero se llegaba al intermedio con ese luchado empate en todo lo alto.

La salida del segundo periodo fue claramente de los celestes que entrena José Escrich, quien en la previa hablaba de “dos equipos muy exigidos”. Empujado por su público, el conjunto almeriense apretaba y Rangel estaba a punto de repetir diana, pero Dani Simón sellaba otra magnífica intervención despejando con apuros. Pele, a la siguiente, no perdonaba y ponía el 2-1 en pleno acoso local. Con ese marcador trató de reaccionar Benavente, pero la defensa de los locales estaba muy bien posicionada y atenta, saliendo en transiciones veloces como la que permitía a Armando hacer el tercero de los mediterráneos ya cerca del ecuador del segundo acto.

Se las prometían felices los locales, pero de nuevo el Atlético Benavente reaccionó maravillosamente bien nada más recibir una diana, y uno de los últimos en llegar al equipo, Izaguerri, recortaba distancias con el tres a dos y muchos minutos por delante.

El encuentro enloquecía y We Casas se veía obligado a derribar a un rival cuando iba a remachar desde cerca, penalty y expulsión. El tiro de Nacho lo sacaba Dani Simón con una parada sensacional, pero poco después y con Benavente apretando, caía el cuarto almeriense obra de Rahali. Aunque los de Chema no dieron su brazo a torcer con un tercer gol, Francisco Javier Rangel Peña ampliaba las diferencias con un quinto gol que ya no tuvo respuesta visitante.

Regresa a la senda de las derrotas un conjunto benaventano que dio la cara pero se tuvo que rendir a la evidencia. Eso sí, queda tiempo, y este equipo es otro. Hay esperanzas de poder lograr lograr la permanencia.