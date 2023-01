David Domínguez, ciclista del Zamora Enamora, ya se ha hecho un hueco en la historia de este equipo al competir de forma notable en el Ciclocross de Benidorm, prueba que cerraba la Copa del Mundo, donde se codeó con especialistas de la talla de Mathieu Van Der Poel o Wout Van Aert.

El catalán estaba radiante al finalizar la prueba y destacaba que “poder presumir de que he estado compitiendo junto a Van Der Poel, Van Aert o Pidcock es algo muy grande. Tengo que reconocer que antes de darse la salida estaba nervioso, pero una vez que hemos arrancado, he saboreado cada instante en carrera. Me he sentido empujado por el ambientazo que había y, además, estoy muy feliz de poder estrenar hoy, en este escenario tan increíble, los colores del Zamora Enamora para 2023. Es un día que guardaré dentro de mí para siempre”.

Por su parte, el zamorano Manuel Campesino, dirigente del Zamora Enamora, estuvo presente en la cita alicantina, para apoyar en todo a su ciclista, y como él, también parecía haber disfrutado como pocos de lo vivido: “Es difícil imaginar, cuando piensas en llevar un proyecto como este, que algún día puedes encontrarte en un lugar así, entre los más grandes de nuestro deporte. Para el equipo y nuestros patrocinadores es un empujón brutal. No podemos obviar que a los miles de personas que se han congregado en el circuito de Benidorm para ver la carrera en directo, hay que sumar las audiencias de Teledeporte y, sobre todo, Eurosport, permitiendo que nuestra marca haya podido verse en cualquier rincón del mundo. Realmente, estoy muy emocionado”.

El resultado, como señalaban tanto David como Manuel era lo de menos desde el principio, aunque no hay que quitar mérito al finalizar 37º en una fecha en la que Zamora se expuso en el mejor escaparate del mundo del ciclismo, donde además, la escuadra zamorana mostraba sus nuevos colores, de la mano de Ulevel Sport Wear, para la temporada 2023.