Vasconcellos: “Llegamos al final desgastadas”

Ricardo Vasconcellos reconoció que “hoy tocó sufrir porque llegamos al final del partido desgastados. La llegada de una jugadora nueva cambia la dinámica del partido porque tiene que entender lo que pasa, las compañeras intentan ayudarla y animarla, y al final bajamos el ritmo”. El entrenador del Zamarat cree que su equipo tuvo controlado el partido “pero no jugamos bien en ningún momento. Tengo la sensación de que solo jugamos lo necesario para sacar el partido pero ya está, lo hemos sacado que era lo importante”.

Vasconcellos sigue preocupado por el juego interior del Recoletas Zamora y por la llegada de refuerzos para esa zona: “Estamos preocupados con los cambios interiores, con las rotaciones en el juego interior. Nos están haciendo falta un par de cambios ahí, sobre todo en defensa. Lo necesitamos para no estar pendientes de concentraciones, de faltas... porque al final, Ornella y Nneka están jugando un montón de tiempo y les cuesta como es normal. Un pivote corre de línea de fondo a línea de fondo, además es la jugadora que está más pendiente del rebote, aguanta mucha carga, rebotea, y estas chicas tienen que jugar 34 o 35 minutos, algo que cuesta un montón. Creo que en la segunda mitad se notó un poco esto. Además, jugábamos contra zona, tirábamos solas y no anotábamos ninguna”.

Destacó asimismo el técnico de Oporto el apoyo de la afición: “Creo que ha sido decisivo porque cuando te faltan las fuerzas, la afición te da ese plus que nunca te deja caer. Contra Canoe nos vinimos abajo al final pero hoy no. En ningún momento se descolgó el equipo y el rival no se llegó a acercar más de cuatro o cinco puntos. Y esos ánimos animan un montón”.

El entrenador del Recoletas Zamora resaltó además que sus jugadoras no estuvieron acertadas en el lanzamiento exterior en la segunda parte: “Hay que buscar la confianza para volver a acertar. Hay días buenos y malos en esto y por eso defendemos y tenemos que seguir defendiendo bien. Me preocupa la energía de mis jugadoras”.

Respecto al debut de la alemana Alina Hartmann, Ricardo Vasconcellos aseguró que todavía necesitará un par de semanas para adaptarse totalmente al juego del equipo pese a que su actuación de ayer ya fue “bastante buena”.