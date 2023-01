El Zamora Enamora viajará este sábado a Ponferrada con varias bajas, aunque esta semana no ha habido que lamentar ninguna más a las que ya contaba el equipo en la pasada jornada. Morgan Stilma viajaba ayer a Madrid para conocer un diagnóstico definitivo de su lesión de rodilla; Lucas Sigismonti sigue con la recuperación de su esguince aunque se ha descartado que sufra un edema; y Pablo Marín podría incluso reaparecer mañana.

Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora, no cree que puedan sorprenderse en algo mañana tanto él como el entrenador del Ponferrada, David Barrio, ya que se conocen muy bien: “No creo que nos sorprenda y también seguro que nosotros no vamos a sorprenderle porque llevamos muchos años jugando en contra. Una de las cosas bonitas de jugar tantos años en la misma categoría es crear esa rivalidad al conocerse los rivales entre si. En este caso, ellos siguen con el mismo ADN que tan buen resultado les ha dado todos estos años. Cada año rotan jugadores, y como nosotros, tienen que formar la plantilla casi de cero porque se han revalorizado por el buent rabajo hecho, y cada año están en la parte de arriba. Van como tiros, son el tercer equipo que más posesiones juega y el tercero que más rebotes ofensivos coge. Ponen un ritmo y una presión en la pista, y nosotros tenemos que intentar bajar las pulsaciones un poco, porque a un partido loco y de ritmo, ellos son superiores a nosotros, y más en la situación en la que estamos. Si pidiéramos tener una plantilla completa, podríamos plantearnos otras cosas, pero tenemos que intentar hacer una machada como las que hicimos con Canoe y Zornotza”.

Saulo Hernández calificó como una “sorpresa agradable” la gran actuación que ofreció Rob Opong: “Si antes del partido me hubieran preguntado si ganaríamos yendo a un marcador de 90 puntos, hubiese perdido la apuesta. No somos un equipo hecho para eso, y más en la situación actual. Nuestro partido tiene que ser más parecido a lo que hicimos contra Canoe, un equipo de características similares, e intentar dentro de lo que se pueda que no entren en ritmo, que no tengan segundas opciones, que sus tiradores no se sientan cómodos, y nosotros pongamos el ritmo que más nos pueda interesar en cada momento”.

El técnico zamorano explicó, sin embargo, que contra Zornotza “fue una sorpresa muy agradable ver que con tiradores del nivel Rob, Erikas o Persson, puede haber un momento de partido en el que puedes jugar a muchos puntos, pero este sábado prefieron ir a menos puntos porque creo que tendremos más opciones que yendo a muchos”.

El entrenador del Zamora Enamora, Saulo Hernández Bris, explicó que el equipo sigue buscando fichajes, un exterior para cubrir la baja de Jacob Round, y ver cómo evolucionan los otros lesionados. Un jugador exterior parece seguro, aunque la llegada de Opont se valora muy positivamente.