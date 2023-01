El entrenador del Recoletas Zamora, Ricardo Vasconcellos, anunció ayer que la alemana Alina Hartmann ya entrena a pleno rendimiento con el equipo naranja tras su reciente fichaje y se mostró satisfecho con su llegada porque “ya tiene experiencia en el baloncesto español porque ha jugado tres temporadas aquí. Es una alegría porque no tiene problemas de idioma, de cultura, de costumbres, conoce las dos ligas y es una jugadoraexperimentada en España. Jugará de “tres”, tiene buen tiro y vendrá a ocupar el puesto que tenía Nany Carvalho. Estamos contendos aunque solo ha entrenado dos días. Tiene que trabajar porque llevaba una semanas sin equipo y necesitará un tiempo para dar su mejor versión. Podrá jugar y tendrá posibilidades de debutar”.

Respecto a Bintou Lo, Vasconcellos es optimista y anunció que se está buscando un tratamiento para que pueda regresar la pívot mallorquina en dos o tres semanas, y sobre María Barneda se mostró contento porque no parece que su lesión vaya a ser de larga duración: “En principio no será algo grave pero volver al cien por cien dependerá de su evolución, pero somos optimistas”. El club sigue buscando refuerzos para cubrir la baja de Vicky Llorente “pero hasta el momento no hemos tenido la suerte de encontrar lo que queremos, pero seguiremos buscando”.

Vasconcellos se mostró muy contento con la victoria en Alcobendas lograda pese a las numerosas baja: “Era un partido bastante difícil y sacar una victoria fue importante, la respuesta de las chicas fue espectacular. Aprendimos del error de la derrota anterior y tuvimos la capacidad de reaccionar”.

El técnico portugués no se fía del Claret porque “jugará sin nada que perder tras la importante victoria que lograron contra Azkoitia”.