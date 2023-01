César Villafañe, director deportivo del Zamora CF: "Ningún jugador ha pedido salir por motivos económicos"

"Ningún jugador ha pedido salir del Zamora CF por motivos económicos". Así de claro y contundente se mostró esta tarde César Villafañe en una atípica rueda de prensa convocada para explicar las recientes salidas del club por parte de Jesús Rueda y Marc Caballé. Dos bajas que el director deportivo desvinculó de los problemas económicos del club, intentando zanjar rumores sobre posibles más bajas a cuenta de dicha situación. De hecho, aseguró que tanto él como el vestuario "es optimista" respecto a la viabilidad económica de la temporada y que se trabaja ahora mismo en incorporar nuevos jugadores al grupo.

Villafañe apuntó que los rumores e informaciones surgidas de los mismos "dañan al Zamora CF" y "no se ajustan a la realidad" que se vive en el club rojiblanco. Por ello, ha comparecido ante los medios de comunicación dispuesto a contar "la verdad" sobre las "intensas 24 o 36 horas" que se han vivido con las salidas de Jesús Rueda y Marc Caballé. Dos inesperadas bajas que el director deportivo detalló con el fin de demostrar que nada tiene que ver con los impagos a la plantilla o los problemas económicos del Zamora CF. Dos puntos sobre los que también se mostró tajante, asegurando que "nadie en el club esconde esa realidad" que rodea al equipo de Yago Iglesias.

Rueda, una baja por motivos personales

Según comentó Villafañe, la baja de Jesús Rueda se venía gestando "desde antes de Navidad", cuando el jugador se reunió con él y le hizo saber que "se la hacía difícil el día a día" lejos de su familia y que "solo disfrutaba el domingo". El director deportivo relató que se acordó con el jugador un tiempo para meditar su situación a lo largo del parón liguero pero esta no cambió. Por ello, se volvieron "a reunir recientemente y se llevó a cabo su marcha". Villafañe apuntó que "la sanción de tres partidos y el parón navideño" pudo ser perjudicial para el Zamora CF ya que supone "un mes y medio sin partidos para un jugador que disfrutaba solo los domingos", pero dejó ver que entiende la postura de Rueda, de la que subrayó nada tiene que ver con el dinero. "Si fuera por motivos económicos, un jugador como Rueda no hubiera venido al Zamora CF en primer lugar", aseveró Villafañe.

El club no contaba con Caballé

La baja de Rueda desató unos rumores que se incrementaron apenas 24 horas después con el adiós de Caballé. Una marcha que, sin embargo, Villafañe aclaró que nada tiene que ver con la del zaguero, desvinculándola a la vez con la realidad económica del club. "En este caso, el cuerpo técnico y yo nos reunimos e intercambiamos opiniones tras el partido del Cristo Atlético", comenzó relatando Villafañe, apostillando: "Es ahí cuando tomamos la determinación de llamar a Marc para exponerle nuestra postura y se llega al acuerdo de rescindir su contrato".

El directo deportivo comentó sobre el centrocampista que "es el club quien toma la decisión de prescindir del jugador y no al revés" y que "desconoce completamente" cuáles pueden ser esos problemas de adaptación que Caballé resaltó como motivo de su marcha en redes sociales. De hecho, Villafañe aseguró que "muy posiblemente Marc no esperaba que se le llamara para hablar de su salida" y que el club tomó esa decisión porque se trataba de "un jugador llamado a ser importante" que "no ha rendido ni tenido la continuidad esperada".

Un jugador más podría salir del club por motivos deportivos

Por lo que respecta a posibles nuevas marchas del Zamora CF y su vinculación con los problemas económicos rojiblancos , Villafañe fue muy concreto y directo. "Hay un único jugador más que está meditando su salida y es por motivos deportivos", indicó, añadiendo: "el resto de jugadores no ha pedido salir y menos por motivos económicos". El director deportivo reconoció que a la plantilla se le adeuda ahora mismo "una nómina y parte de otra" pero que no influye en el mercado invernal que pretende completar el Zamora CF más allá de "esos rumores que parecen hechos para dañar al club" y torpedear sus movimientos en la contratación de jugadores.

Además, en lo relativo al capítulo económico, se mostró "muy positivo" respecto al futuro inmediato del Zamora CF y si bien admitió "no ser la persona indicada para hablar de ello" y de los adeudos del club, sí indicó que tiene "motivos para ser optimista" y que el vestuario "también lo es" porque "está al corriente de toda la situación económica de primera mano, incluso se les ha mostrado extractos de diferentes ingresos a los jugadores" a lo largo de esta temporada. Motivo por el que confía que "es posible" llegar a verano sin esos problemas financieros y los gastos del curso cubiertos.

El club trabaja en fichar nuevos jugadores

En cuanto al futuro más inmediato, César Villafañe quiso dejar claro que "el club trabaja ahora mismo en cubrir las bajas" de estos dos jugadores que han causado baja. El director deportivo rojiblanco aseveró que el club "ha estado trabajando para suplir a Rueda desde que avisó de su posible marcha" en caso de que el zaguero tomara la decisión de irse (como ha ocurrido) y que ahora se moverá en el mercado buscando otro jugador para el grupo si bien "la posición de Caballé cuenta con variables en la plantilla" como también la de los jugadores lesionados. Es más, el directo deportivo aseveró que ya hay contactos con diversos futbolistas.