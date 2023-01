El CD Villaralbo puso a prueba el liderato en el Grupo B de Regional de Aficionados, en la visita que realizó a otro de los aspirantes al ascenso como es desde hace unas temporadas, el Ciudad Rodrigo que le acecha en la quinta posición. Empate y reparto de puntos para el Villaralbo en su visita a Ciudad Rodrigo. Los azulones buscaban tres puntos para seguir apretando al Laguna pero los mirobrigenses supieron defender el gol y asegurar un punto.

En la primera parte, ambos equipos salieron en un ritmo frenético, tal y como se pudo ver en una jugada de Juan Manuel que Fer detuvo haciéndose grande con una gran parada en el área chica. Se envalentonaron los locales con su hinchada volcada por lo que trataron de colgar varios balones a la olla que el punta no pudo rematar.

Después del tropiezo vivido ante el Peñaranda al empatar contra el colista, los de Pablo Gil no demostraron una gran mejoría y lo terminaron pagando con el 0-1 de Isma en el minuto 37. Un resultado con el que empezó la segunda parte, y los visitantes pudieron igualar el marcador con el 1-1 de Víctor Abajo en el 58´.

Fer en la segunda parte se siguió adornando con grandes estiradas y evitando la tragedia para su equipo en un gran asedio por parte de la defensa. Marco, quién no tuvo su día, protagonizó una ocasión desde fuera del área y que el poste rechazó. Empate con el que se llegó al final de un partido que vuelve a dejar al Villaralbo con malas sensaciones.

El Villaralbo llegó en la segunda parte mediante José que se colgó como falso nueve dejandose caer a la zona del centro del campo con libertad de movimientos buscando darle más salida de balón a su equipo y provocando grandes llegadas de los jugadores de segunda línea por oleadas.

Berrocal por otra parte no supo encontrar su sitio en el verde pues los centrales no permitieron que pudiese combinar, ni girarse sobre si mismo para romper la defensa. De está manera los zagueros del Ciudad Rodrigo ganaron prácticamente todos los duelos aéreos. Finalmente, no hubo muchas más oportunidades de los equipos ya que el cansancio hizo mella en los jugadores y el ritmo del partido fue de más a menos, en un decrescendo constante que se notó en los últimos compases del encuentro y el empate ya no se movió en el marcador pese a que los zamoranos buscaron la victoria hasta el final.