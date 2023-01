España entrará en la ‘Ronda Principal’ con pleno de seis puntos tras someter a Irán con un incontestable 22-35. Los ‘Hispanos’ firmaron su encuentro más sólido de lo que llevamos de torneo, con una gran actuación coral, tanto en defensa, la principal obsesión de Jordi Ribera, como en ataque.

El duelo ante los de Veselin Vujovic, con su inconfundible y poblada barba como en sus tiempos de leyenda azulgrana, fue poco más que un entrenamiento con público, escaso público, por cierto, en el Tauron Arena de Cracovia. La resistencia de los persas duró dos ataques, los que el portero ‘gigantón’ y de impronunciable nombre Siavoshishahenayat, Siavoshish para los amigos, ganó la partida a Casado y Odriozola (2-1). A partir de ese momento y con los Dujshebaev al mando, España no dejaría de dominar.

Vujovic paró el partido con 2-6 y reclamó mayor intensidad en retaguardia a los suyos. Los errores infantiles condenaban a los asiáticos y daban alas a los ‘Hispanos’, concatenando contragolpes. Odriozola aprovechó la enésima mala entrega para firmar un parcial de 1-4 y establecer una primera máxima de siete (3-10). La exclusión de Sánchez-Migallón permitió a los iranís respirar (5-10), aunque Maqueda y Gedeón castigaban al contragolpe (9-17). Antes del intermedio, Ribera introdujo a Pol Valera, y el central del Granollers repartió dos asistencias para abrir más brecha. La última acción del primer tiempo fue un ‘fly’ entre Solé y Cañellas que dejó el más 10 (11-21) y el partido casi sentenciado.

Sin oposición

La segunda mitad no tuvo ninguna historia. España no bajó un ápice su intensidad y desarboló la defensa 5:1 de Irán con pasmosa facilidad. Los guarismos no dejaron de aumentar, hasta una máxima de 14 (17-31) tras una acción de Odriozola. Los intentos de Vujovic de reconducir la situación fueron en vano y el 22-35 lució en el marcador tras un lanzamiento de siete metros convertido por el propio Odriozola.