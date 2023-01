El Zamora CF cierra la primera vuelta con una dolorosa derrota

Un solitario gol de Diego en el segundo acto dio la victoria al Palencia Cristo Atlético en un derbi ante el Zamora CF muy igualado en el que el acierto morado marcó la diferencia. Los de Yago Iglesias tuvieron sus opciones pero el acierto de Guillermo bajo palos y la solidez defensiva definieron el resultado final de la contienda. Se rompe así la gran racha zamorana, al salir el equipo derrotado después de nueve jornadas seguidas sumando.

Con un equipo plagado de bajas y con obligados cambios en el once se inicio el encuentro ante los palentinos, dirigidos por el zamorano Mario Prieto.

La primera acción de peligro fue para el cuadro zamorano. Corría el minuto 9 del primer acto cuando Manu Viana sirvió un gran centro desde el perfil zurdo después de una gran acción individual. Silva ganó a su par y sacó un testarazo a la altura del punto de penalty que se escapó rozando el poste. Ante la baja de Theo, Juanan haría la función de incrustarse entre centrales en el once inicial de Yago

El asedio visitante no quedó ahí. En el minuto 13 Pana probó suerte de volea con un disparo que acabó en el lateral de la red de Guillermo. Hasta el primer cuarto de hora los morados no pudieron sacudirse el peligro y poner en jaque el arco de Iricíbar. Fue un contragolpe de Ayllón que centra por el perfil diestro a Abel Pascual. El zaguero finalizó con un derechazo que taponó la zaga.

Cuando parecía que los palentinos estaban contra las cuerdas volvieron a avisar. Esta vez era el minuto 25 cuando Montes lo intentó desde el balcón del área con un latigazo que salió lamiendo la madera después de que Julio Iricíbar tocase lo suficiente para evitar el gol. Poco a poco el Palencia Cristo Atlético se fueron zafando del dominio a diez minutos para el descanso de nuevo Montes generó peligro. Esta vez después de una jugada por la derecha con centro a la altura del punto de penalty que no encontró rematador. Después de una primera parte repleta de alternativas los veintidós protagonistas enfilaron el túnel de vestuarios con el 0-0 inicial en un primer tiempo marcado por el acierto de Guillermo e Iricibar. Mucho equilibrio sobre todo a partir del minuto veinte en La Balastera.

Tras la reanudación avisaron primero los morados con una internada de Ayllón por la derecha que finalizó con disparo de zurda. El cuero salió desviado por línea de fondo.

A Yago Iglesias no le gustaba lo que estaba viendo al comienzo de la segunda parte e hizo un doble cambio tempranero. Retiró a Vallejo y Sancho y puso en liza a Ribeiro y Ander. En el minuto 66 Ale, recién salido del banquillo, cuajó una buena jugada por el perfil izquierdo. Condujo hasta la frontal del área y acabó con un derechazo que atrapó Julio Iricíbar.

A estas alturas de partido, los rojiblancos habían perdido solvencia en la zona medular, donde ahora los palentinos controlaban el encuentro prácticamente a su antojo. Juanan se esforzaba abarcando todo el campo posible, pero estaba demasiado solo y tanto el dominio como las ocasiones eran locales.

En el minuto 73 el Palencia Cristo Atlético encontró el premio a la persistencia en forma de gol. Gran jugada individual de Juanma que asiste a Diego. El jugador del cuadro palentino sorteó hasta tres rivales para finalizar con un zurdazo que tras impactar en la madera acabó colándose entre Iricibar y su palo. El portero había salvado una diana pocos minutos antes con una nueva intervención de mérito, pero ahí ya nada pudo hacer.

El tanto de los morados redecoraba el encuentro y obligaba al once de Yago Iglesias a dar un paso adelante con claridad y contundencia. Más balón y más elementos del Zamora en campo adversario, por fin.

A seis minutos para el final del partido, Pana por la derecha sirvió a la altura del punto de penalti para el remate a bocajarro de Ribeiro en pleno acoso de los rojiblancos buscando al menos la igualada. Cuando el balón parecía que se alojaba en el fondo de la red apareció un zaguero en la misma línea de gol para salvar bajo palos.

No cejó en el empeño el cuadro zamorano hasta el tramo final. No obstante en los minutos 89 y en el 91 Ander colgó dos balones muy peligrosos dentro del área local que encontraron rematador pero muy forzados, sin hallar el premio de la diana. Los zamoranos no cejaron en el empeño hasta el tramo final pero con más corazón que cabeza y al final los 3 puntos se quedaron en Palencia.