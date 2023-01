El Zamora CF regresa esta tarde a un escenario que trae buenos recuerdos. El equipo rojiblanco lograba el 25 de julio de 2020 en la Nueva Balastera el ascenso a Segunda División B con un equipo que se parece muy poco al actual, aunque la esencia y las ganas de victoria deben ser las mismas. Dos años y medio después de aquel ascenso en plena pandemia, el Zamora se encuentra en pleno proceso de crecimiento y hoy confía en dar un paso más y coronar la primera vuelta de la temporada con un triunfo que sanará heridas después de tres empates consecutivos. El equipo de Yago Iglesias se presenta a este encuentro plagado de bajas, y es que el entrenador no podrá contar con Dani Hernández, Rueda, Pau Miguélez, Theo y Ares, aunque, tal y como confirmó él mismo a lo largo de la semana, tienen 18 jugadores disponibles y capacitados para traerse la victoria. No avanzó el técnico los cambios obligados que hará en su once, aunque sí recordó que tienen recursos suficientes y también alinearán a los futbolistas que consideren más propicios según el rival, que en este caso es un equipo muy sólido atrás y cuyos principales “debes” se encuentran en la parte ofensiva de su juego.

“Tienen una idea de juego muy característica e instaurada. Les gusta tener la pelota, nos va a venir a buscar, reciben pocos goles, y hacen los partidos largos, es difícil de ganar. Muy complicado, pero sabemos lo que nos vamos a encontrar. Vamos a un buen campo para desplegar la idea de juego que tenemos sabiendo también lo que tenemos enfrente”, añadió el míster de los zamoranos. También en el Cristo Atlético son conscientes de las dificultades que se van a encontrar en este último encuentro de la primera vuelta, y así lo transmitió Mario Prieto, que está al frente del banquillo morado ante la ausencia de Chuchi Jorqués por sanción. El entrenador zamorano dejó claro que su equipo está muy motivado y con ganas de este encuentro ante el Zamora CF, y es que, aunque son conscientes de la calidad de la plantilla rojiblanca, no piensan amedrentarse y mucho menos ante su público. “El equipo ha entrenado muy bien y es consciente de cómo tenemos que trabajar para ganar al Zamora CF”, comentó Prieto quien no dudó en ensalzar el buen momento que atraviesan los zamoranos. “Es un equipo muy competitivo, a pesar de las bajas, pero creo que, si nosotros estamos bien, les podemos sacar los tres puntos”, añadió el zamorano. Para este encuentro, los palentinos sufren la baja de Cobo y la duda de Adri Herrera, delantero exrojiblanco que no sabe si podrá estar ante su ex equipo. Sea como sea, el Zamora CF llega a este encuentro dispuesto a coronar una primera vuelta en la que ha ido de menos a más y, si es posible, llegar al ecuador de la temporada en puestos de play-off de ascenso lo que confirmaría la gran remontada del equipo.