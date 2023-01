Tras el encuentro, Yago Iglesias analizaba la derrota que trunca la buena racha del Zamora CF : “Ha sido un partido muy igualado en todo momento, en el que han decidido los pequeños detalles y al final ha salido cruz para nosotros. Los más justo viendo cómo se han desarrollado los noventa minutos quizás hubiese sido el empate, pero este es un deporte de aciertos y no de merecimientos´´.

El técnico del Zamora señalaba que ´´creo que nosotros hemos empezado bien en el encuentro, jugando bien el esférico y generando peligro sobre la portería de Guillermo. Poco a poco el Palencia Cristo Atlético se ha metido en el partido y ha conseguido hacernos los que más le cuesta esta temporada: el gol. A partir de ahí nos tocaba a nosotros intentar hacerle lo que más cuesta hacerle al Palencia Cristo: un gol. Lo hemos intentado jugando por las bandas, también por dentro y en las acciones a balón parado, pero al final no ha sido posible. No puedo reprochar nada a los jugadores, ya que lo han intentado todo hasta el final pero esta vez no ha podido ser´´.

Con todo, aseguró que "nos vamos muy jodidos" al haberse ido al traste todo el plan de partido que tenían.

En cuanto a las bajas, dejó claro que "los que han venido han competido. Era la gente que teníamos y planteamos y partido que, por momentos, se ha ejecutado bien". "Nos está faltando ese cambio de marcha, esas acciones individuales que nos de sumar de 3 como en jornadas anteriores". "Tenemos que exigirnos más y seguir trabajando para que el equipo vuelva a esa dinámica positiva".

Así, dejó claro que se va "jodido" porque "por cuarta semana consecutiva tenemos opciones" pero la victoria no fue posible. "Para estar en los puestos que queremos todos tenemos que dar más".

Sobre la opción de fichar, no pudo dar más detalles ya que "no depende mí" pero sí quiso insistir en que tienen que dar más de ellos mismos".

Respecto a la primera vuelta, recordó que han tenido de todo. "El fútbol se mira cada siete días y el presente es lo que apremia. Es una derrota después de casi tres eses sin perder. No voy a poner nota pero yo soy una persona exigente conmigo mismo y quiero siempre ganar y aspirar a todo. Vamos a seguir apretando y tenemos 17 partidos por delante para seguir mejorando".

Mario Prieto

Mario Prieto comentaba a la conclusión del encuentro que “Ha sido un partido muy igualado ante un muy buen equipo como es el Zamora, tal y como preveíamos en la previa. El Zamora ha demostrado ser un equipo de mucha jerarquía sobre el terreno de juego, sobre todo en la primera mitad, pero hemos sabido jugar con nuestras armas y nos hemos acabado llevando el gato al agua´´.

El preparador del Palencia Cristo Atlético añadía que ´´estoy muy satisfecho con el trabajo del equipo que ha sabido ser fiel a nuestra idea de juego. Quisimos ser sólidos atrás y saber aprovechar una de las ocasiones que sabíamos que íbamos a tener. Lo hemos plasmado y los tres puntos se han quedado en nuestro feudo”.