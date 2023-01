El CB Zamora Enamora se ganó a pulso la victoria ante Zornotza

El Zamora Enamora se ganó a pulso una victoria (90-84) muy trabajada y sufrida frente a uno de los mejores equipos del Grupo Oeste de LEB Plata como es el Zornotza que fue a remolque durante todo el partido, logró remontar hasta en tres ocasiones, pero finalmente, el cerebro zamorano estuvo mucho más centrado que el de su rival y la victoria se quedó en el Angel Nieto, una victoria que supone un paso más hacia la permanencia.

Ya se presentía antes del partido que la victoria iba a estar muy complicada porque el Zamora Enamora comparecía con tres importantes bajas, las de Round, Sigismonti y Stilma. Pero pronto pudo comprobarse que esta circunstancia no iba a servir de dispulpa para que los zamoranos no pusiesen toda la carne en el asador desde el primer minuto. Y pese a que los vascos se adelantaron en el marcador, pronto el CB Zamora demostró que no iba a ser un rival sencillo para el cuarto clasificado del Grupo Oeste y con 15-8 puso sus cartas sobre la mesa.

La reacción del Zornotza no se hizo esperar y en un abrir y cerrar de ojos, los vascos remontaron y se pusieron delante con 15-7 tras un parcial de 0-9. El encuentro continuó muy equilibrado hasta el final del primer cuarto que se cerró con ventaja zamorana con 27-24 tras siete puntos seguidos de Persson.

Debutaba ante su público el norteamericano Opong que había estado un tanto gris en el partido para olvidar de Burgos, y comenzó a demostrar que será un jugador importante en la segunda parte de la temporada del Zamora Enamora. Saulo Hernández ordenó una defensa en zona que funcionó y permitió a Opong anotar seis puntos seguidos a la contra.

Zornotza se había atascado de forma asombrosa en ataque y no encontraba la forma de finalizar sus jugadas, ni tampoco de frenar al último fichaje del Zamora Enamora que se despachó ante su nueva afición con dos triples más que fueron fundamentales para que el marcador registrase la máxima ventaja local con 43-26.

Pero el equipo blanquiazul acusó el enorme esfuerzo que le obliga a realizar la escasez de rotaciones y Zornotza afrontó una nueva remontada en los minutos previos al descanso a donde se llegó con 48-43.

El partido continuó muy igualado en la segunda parte, con un Zornotza que recurrió a los buenos tiradores de que dispone y que se acercó por dos veces a cuatro puntos en el marcador a base de triples. Insistió con la defensa zonal Saulo Hernández pero se la cargaba Cabrera con su segundo triple seguido. Y Zornotza culminó de nuevo su remontada con un 55-55 que rompió Toni Naspler con un tiro dentro de la zona.

El tercer cuarto continuó con un permanente intercambio de canastas complicado además por unas polémicas decisiones arbitrales que, para nada, beneficiaron al Zamora Enamora que insistía con su defensa en zona. Y el partido alcanzó el último cuarto con Robinson Opong en plan estrella con un triple sobre la bocina que permitió afrontar el último parcial con 69-63 para el CB Zamora.

El CB Zamora estaba defendiendo sus ventajas en el marcador gracias, en parte, al acierto en los tiros libres y al buen reparto de las tareas atacantes entre sus hombres entre los que no terminaba de aparecer Kalinicenko con sus triples. Pero Naspler ponía el 75-68 que obligó al entrenador del Zornotza a pedir un tiempo muerto para evitar que los zamoranos se escapasen definitivamente ya que ya sólo quedaban 7 minutos para el final.

Y Zornotza volvió a caer en un bache de juego que el Zamora Enamora aprovechaba para escaparse a diez puntos en el marcador con un tiro libre de Yates (78-68). Faltaban ya cinco minutos para acabar el partido y Saulo Hernández pidió un tiempo muerto para darle oxígeno a sus hombres y al tiempo organizar tácticamente la recta final del encuentro.

Los nervios comenzaron a aflorar en el equipo zamorano a medida que se acercaba el final, pero también el Zornotza acusaba el exceso de responsabilidad hasta perder tres balones seguidos que resultaron fundamentales para certificar la victoria zamorana. Además Persson acertaba con un triple para poner el 83-74 que ya fue irrecuperable para el equipo vasco que dedicó los últimos instantes a lanzar triples a la desesperada, esos triples que casi nunca suelen entrar.

Los árbitros continuaron cabreando a la afición zamorana, pero su equipo no perdió en ningún momento la concentración y el encuentro se cerró con el público del Ángel Nieto haciendo la ola.