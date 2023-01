El expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este viernes a través de un comunicado que nunca tuvo conocimiento de las filtraciones relacionadas con el contrato de Leo Messi de de Gerard Piqué, tal como apunta un informe de los Mossos incluido en el sumario del 'Barçagate' y publicado el jueves por El Periódico, del grupo Prensa Ibérica. "Quiero aclarar que no he realizado ninguna de estas filtraciones, no he autorizado ninguna de estas filtraciones y no he tenido conocimiento previo de ninguna filtración", asegura el exmandatario del club azulgrana.

El abogado de Bartomeu, José María Fuster Fabra, ya ha presentado un recurso en el juzgado que investiga el caso para que se excluya del proceso judicial el atestado policial en el que también implican en la entrega de estos documentos al exdirectivo de la entidad, Óscar Grau, y al exjefe de la asesoría jurídica del club, Román Gómez-Ponti. Bartomeu reclama que se expulse del 'Barçagate' el informe sobre la filtración del contrato de Messi "Todo apunta que Óscar Grau y Román Gómez-Ponti querían y pretendían hacer públicos datos personales de trabajadores del FC Barcelona como Leo Messi y Gerard Piqué. Josep Maria Bartomeu tenía conocimiento directo de estas pretensiones, por lo que no se puede descartar que estas personas sean colaboradoras", sostienen los Mossos. La policía autonómica incluye en el informe unas conversaciones de wasap en la que Gómez-Ponti llama “rata de cloaca” y “enano hormonado” al jugado argentino e insulta a Piqué. "Es un enano hormonado": los insultos a Messi del equipo de Bartomeu Maniobra desde el club "Oscar (Grau), esta filtración tan solo ha podido salir del club, nunca se ha hecho público y entiendo que tan solo pocas personas tienen acceso al contrato de Messi. No creo que sea una filtración suya para irse. Quien lo ha filtrado hace daño al club", afirma Bartomeu en una de esos mensajes. En este sentido, el que expresidente de la entidad azulgrana califica de "falsas" las conclusiones de los Mossos respecto a su posible conocimiento de la filtración, pues entiende que precisamente su participación en esta conversación demuestra claramente que ni la autorizó ni tuvo conocimiento de la misma. Bartomeu sostiene que los mensajes en los que Gómez-Ponti insulta a Messi y Piqué son “dentro del ámbito privado", a la vez que se muestra partidario de respetar "la libertad de expresión" de cada persona, "aunque yo opine diferente". "En este sentido, repito lo que he dicho públicamente en diferentes ocasiones: dejar ir a Leo Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, ha sido un error histórico", sentencia el expresidente del Barça.