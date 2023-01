Tal y como ha señalado el concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, a través de las redes sociales, actualmente la ordenanza que rige su área data de 1992 y en ella “no existe precio público por entrenamiento en campos de fútbol” ni tampoco se pagan los partidos de la categoría juvenil hacia abajo para los clubes que practican el balompié, algo contrario a lo que sucede en otros deportes.

Esta aclaración, tal y como ha especificado el edil, se debe a que, al parecer, un club de la ciudad subió las cuotas alegando que el Ayuntamiento les ha subido los costes de entrenamientos y partidos, y él ha salido al paso negando estas acusaciones.

ESCRITO COMPLETO DE MANUEL ALESANDER ALONSO, CONCEJAL DE DEPORTES





Hoy hemos tenido comisión de deportes. En dicha comisión, el Partido Popular me ha facilitado una carta en la que un club de fútbol se dirige a los padres a principios de temporada, explicando que como el Ayuntamiento les ha subido los costes de entrenamientos, partidos, etc. se ven obligados a subir las cuotas. Bueno, me gustaría aclarar que esto es FALSO (cosa que el Partido Popular ya sabía antes de hacerlo público, por cierto). Actualmente, la ordenanza en vigor es la misma que desde el año 92 (sí, está en pesetas), en dicha ordenanza NO EXISTE precio público por entrenamiento en campos de fútbol, además TAMPOCO se pagan los partidos de juvenil para abajo.

Este mes de enero, si todo va bien, se aprobará la nueva ordenanza en la que efectivamente los clubes de fútbol dejarán de ser privilegiados, ya que son los únicos que no pagan absolutamente nada por entrenar en las instalaciones, al contrario de lo que hacen el resto de deportes. Entendemos que todos los clubes deben ser tratados por igual y así se verá reflejado en la nueva ordenanza.