El entrenador del CB Zamora Enamora, Saulo Hernández aseguró que no estaba previsto ni planificado el radical cambio de rumbo que tomó el partido contra Talavera al llegar la segunda parte. Hernández Bris explicó en declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora que “para nada estaba planificado, aunque el equipo ha hecho bien el ser serios cuando ellos tenían una racha de aciertos importante en la primera parte con 9/18 de tiros de tres. Nosotros sabíamos que es un equipo que puede meter mucho pero también pueden perder ese acierto. Lo que sí sabíamos era que teníamos que ser sólidos para que, cuando viniesen los malos momentos no nos viniésemos abajo y creo que la victoria ha sido conseguir llegar al descanso con el marcador muy igualado después de que ellos hubieran tenido ese porcentaje tan grande”. A partir de ahí, Hernández Bris reconoció asimismo que en la segunda parte “hemos intentado seguir con nuestro ritmo y la suerte que hemos tenido es que nuestros tiradores todos han estado superacertados. En el momento en que pasa esto y los bases también son una amenaza en el perímetro y además Evans nos da un cuajo dentro que no teníamos hasta ahora, pues se puede explicar esta segunda parte tan completa”.

Saulo Hernández se mostró contrariado por la escasez de efectivos que tiene actualmente el equipo tras la lesión de Round, ayer la de Sigismonti, y la marcha de Green. “El esfuerzo que han tenido que hacer los jugadores en este partido junto al resultado enmascara una situación que tenemos complicada. De hecho, me gustaría agradecer tanto a nuestro preparador físico que está pasando una semana un poco fastidiada y nos ha ayudado desde la distancia como ha podido, como a Kiko, nuestro ayudante de preparación física, que ha tenido que llevarla él esta semana que ha sido muy complicada porque alguno de los jugadores no ha estado ni en el entrenamiento prepartido de esta mañana. Hemos contado prácticamente con ocho jugadores de pista, más Alvaras que sale de una lesión y no ha jugado más que un minuto. No podemos estar entrenando y jugando con solo ocho jugadores. Lo de hoy pasa un día pero no pasa más. Tenemos que incorporar a gente que nos ayude en el día a día, a estar más frescos en el partido, aunque mientras tanto, bienvenidas sean todas las victorias y especialmente contra un equipo de la zona baja como nosotros y habiendo sacado este basketaverage”. Respecto a la importancia de las victorias frente a rivales directos, el Zamora Enamora ha ganado a Baskonia, Talavera y a Morón aunque queda toda una segunda vuelta y el equipo zamorano debe mejorar porque con sólo cinco victorias, el objetivo está todavía lejos.