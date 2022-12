El Zamora no piensa variar su plantilla en enero

El Zamora CF ha cerrado 2022 en una buena situación deportiva y no tan buena en lo económico, lo que motivará que, en un principio, no se realicen modificaciones en la plantilla que dirige Yago Iglesias que ha rendido a un nivel óptimo durante esta última parte de la temporada.

Al contrario de lo que ha ocurrido en las anteriores temporadas desde que la entidad es sociedad anónima deportiva, los planes pasan por la austeridad en la política de fichajes pese a que hay dos jugadores importantes lesionados, ya que la situación económica de las arcas obliga a racionalizar los gastos, según reconoce el equipo técnico del Zamora CF.

Resulta difícil creer que esta declaración de intenciones se vaya a cumplir porque es algo que no ha pasado nunca y porque tampoco se descarta que algún jugador que no juega o, por el contrario, que está alcanzando un alto nivel, no esté esperando pedir la carta de libertad para buscar mejor suerte en otro club.

El equipo regresará a los entrenamientos al comienzo de la próxima semana para comenzar a preparar los partidos contra el Avilés que se jugará en el Ruta de la Plata el domingo 8 de enero y Palencia, el día 16 en La Balastera.

El encuentro contra el Avilés depara un gran interés porque ambos rivales se encuentran igualados a todo a estas alturas y luchando por el último puesto que da derecho a jugar el play off de ascenso. Este mismo encuentro, pero en Asturias, podría resultar decisivo, en la penúltima jornada de la temporada de cara a jugar por el ascenso.

Una victoria rojiblanca el día 8 supondría dejar atrás a este destacado rival, y al tiempo acercarse a los puestos de arriba a poco que fallen el resto de los equipos, entre los que está el Valladolid Promesas, con solo tres puntos más, al que se enfrentarán los de Yago Iglesias en la primera jornada de la segunda vuelta, el 22 de enero en Zorrilla. Vista la eficiacia de los rojiblancos fuera de casa, el Palencia Cristo Atlético se presenta como un contrincando asequible para mejorar la situación en la clasificación.

2022 ha finalizado con una increible racha de ocho partidos sin conocer la derrota para el Zamora CF, cinco de ellos saldados con victorias y otros tres, con empates.

La segunda vuelta de la Liga en el Grupo 1 de Segunda RFEF se presenta muy emocionante ya que los diez primeros clasificados están situados en un margen de diez puntos. Cualquiera de estos equipos opta todavía a todo, por lo que el Zamora CF tendrá que seguir rindiendo al nivel actual si quiere asegurarse una de esas cinco primeras posiciones que dan derecho a luchar por el ascenso.

De esta forma, los de Yago Iglesias tendrán que jugar dos veces con Avilés y Palencia, tendrá que visitar en febrero a Rayo Cantabria y Compostela. Más adelante también tendrá que viajar a Guijuelo y Coruxo, y casi con la liga acabada, en la antepenúltima jornada visitará el Ruta de la Plata el actual líder destacado, el Arenteiro, en el que puede ser el partido del año en el estadio zamorano, una semana después del Gimnástica-Zamora en tierras cántabras. Será pues un mes final de verdadero infarto porque tras Gimnástica y Coruxo, se repetirá contra Avilés y Palencia.