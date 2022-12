La cantera del Balonmano Zamora despidió la competición regional en 2022 con una última jornada de escasas alegrías en la que los dos conjuntos sénior, el Leche Gaza y el Moralejo Selección, cedieron en sus respectivos encuentros. Únicamente el Taller Central Diesel "B" y el Infantil Masculino "B" fueron capaces de endulzar un fin de semana de marcadores negativos.

Mal sabor de boca para el Moralejo Selección, que cayó derrotado por la mínima en casa contra el Balonmano Delicias (25-26). El conjunto pistacho acudía al envite contra los vallisoletanos mermado por las bajas, lo que acabó siendo determinante. La temporada está siendo aciaga para el filial, que por culpa de las lesiones no termina de despegar. Pese a ello, el encuentro contra BM Delicias fue de lo más igualado y solo la falta de fuerzas en la recta final privó al cuadro pistacho de una merecida victoria.

Por su parte, el Leche Gaza Zamora saldó el fin de semana con impotencia, ya que nada pudo hacer ante al poderío del Palencia Turismo, viéndose superado por 17-29. El sénior femenino del Balonmano Zamora arrancó bien el encuentro, poniendo su particular sello en contrataque y mostrando firmeza defensiva, pero las palentinas entraron rápido en partido y se marcharon con 5 goles de diferencias al descanso. En el segundo tiempo, la portera visitante echaba el cerrojo, amargando la tarde a las "Guerreras viriatas". Apostando por intentar sacar los dos puntos, el conjunto pistacho optó por una defensa abierta, pero el riesgo no tuvo recompensa, encajando una abultada derrota en el último partido del año. A pesar de no poder sumar, el Leche Gaza se va de vacaciones en quinta posición y con posibilidades todavía de reengancharse a la zona alta de la tabla.

Categorías inferiores

En categoría juvenil, el IES Universidad Laboral no pudo con el UEMC Balopal y cayó derrotado por 27-24. Un mal inicio de partido condenó a los pequeños "Guerreros de Viriato", que arrancaron con un parcial de 6-0 abajo. Pese a ello, supieron reponerse llegando con el marcador igualado al final del partido, que terminó por decantarse a favor de los locales por pequeños detalles. Tampoco pudo sumar el Ángel Óptico, equipo juvenil femenino, que encajó una dura derrota en casa frente a Talleres Chevi Localtel BM Palencia (27-42), uno de los “cocos” de la competición. La primera parte de las zamoranas, con una gran defensa y corriendo al contrataque, ponía en serios aprietos a las palentinas, que terminaron imponiendo su ley en el segundo tiempo.

En cadetes, el Talleres Central Diésel "A" se vio superado por el Balopal (31-36) en un partido donde la intensidad y el buen juego fueron los grandes atractivos. Los zamoranos acusaron la inferioridad en distintas fases del partido, algo que el equipo rival supo sacar rédito para sumar dos puntos. La gran alegría de la jornada llegó con la victoria del Taller Central Diésel "B", que se impuso por 27-26 al Ciudad de Salamanca en un partido muy trabajado de principio a fin por los cadetes pistachos, que suman, de esta forma, sus primeros puntos en el campeonato.

Por último, en infantiles, la cantera pistacho dejó buenas sensaciones, con una nueva victoria del Infantil Masculino "B", que sumo dos puntos importantes frente al Odisea Deportes Artiza en un encuentro con remontada incluida, tras encajar un parcial de 5-0, los zamoranos despertaron e impusieron su ley en el encuentro, mostrando su poderío defensivo y solventando de manera eficiente sus ocasiones en ataque. Al contrario, el Infantil Masculino "A" cayó derrotado frente al Bercopa Balopal por 29-20 tras ir de más a menos en el partido.