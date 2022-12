Saulo Hernández reconoció que la de ayer fue una derrota temida de antemano porque “ya son muchos años y uno percibe en el ambiente las cosas como van durante la semana, especialmente cuando tienes un equipo joven. Yo ya había visto a Salamanca y sabía que es un equipo que puede competir y ganar a cualquiera en este categoría, como viene demostrando. A mi no me ha sorprendido nada de lo que ha pasado. Tengo que felicitar al rival porque ha sido justo vencedor y ver si nos sirve a nosotros de aprendizaje porque, igual que estas semanas estábamos a un nivel más alto que al principio de la Liga, en la primera parte de hoy he tenido la sensación de que estábamos en la primera semana de pretemporada. Ha sido la peor parte de lo que va de temporada y aún así, en el marcador solo estábamos un punto abajo al descanso. Espero que nos sirva de lección para entender que la mente no es algo que se pueda encender o apagar al inicio del partido, sino que durante la semana hay que estar con ella encendida siempre y no mirar con quién jugamos porque no estamos para pensar en ganar si no damos cada uno el ciento diez por cien en cada partido”.

El entrenador zamorano añadió que “tal vez una de las claves hoy ha estado en que físicamente estamos mal porque doy pocas rotaciones. Cuando tienes la sensación de que los jugadores no están dentro del partido, cuando encuentras alguno centrado, me cuesta mucho quitarlos.Hay un error en el deporte y es pensar que cuando ganamos o perdemos es por algo que hemos hecho nosotros, pero yo hoy he visto un equipo con grandes tiradores. A ellos hay que darles el mérito que tienen por su acierto en el último cuarto, y nosotros no hemos acertado en las situaciones finales del partido”. Saulo Hernández anunció asimismo que el club ha cerrado el fichaje de un jugador norteamericano por lo que se ha decidido dar la baja a Green, y no se descarta que pueda incorporarse además un jugador exterior ante la dilatada baja de Jacob Round.