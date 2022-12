El Caja Rural Atlético Benavente cae con la cabeza alta ante Full Energía Zaragoza

El Caja Rural Atlético Benavente cayó derrotado (3-7) en casa frente al Full Energía Zaragoza en un choque cargado de goles en el que los blanquiazules siempre fueron a remolque pero no perdieron sus opciones de victoria hasta que llegaron los últimos cinco minutos de partido, en los que tres goles visitantes y una buena defensa maña cerraron el envite.

Comenzó bien plantado el Caja Rural Atlético Benavente, sin dar muestras de debilidad ante un Full Energía Zaragoza FS que llevaba tenía el cuero y que se replegaba bien ante los robos de los blanquiazules en media pista de La Rosaleda.

Así, no fue de extrañar que los primeros cinco minutos transcurrieran sin goles ni grandes oportunidades para unos y otros. El guion del partido cambió en el minuto 7 cuando, en una jugada por banda derecha, el Full Energía Zaragoza ganaba superioridad numérica y ponía un balón al segundo palo que remataba Pasamón. Un tanto al que Caja Rural Atlético Benavente trató de responder de forma inmediata con un tiro de Charlie que se marchó alto.

Con 0-1 en el marcador, el cuadro local estaba obligado a más. Sin embargo, el bloque maño no se despistó y se defendió con arte gozando de un disparo lejano para ampliar distancias que detuvo Dani Simón.

Mediado el primer acto, Chema Sánchez pidió tiempo. Un parón del que los locales regresaron muy activos, gozando de más tiempo con el balón en sus pies y sin ceder espacios a su rival. Un salto en rendimiento que conllevó el empate, obra de un Charlie que se marcó un auténtico jugadón ante la portería rival para poner el 1-1 dejando atrás a dos rivales y marcando con el exterior por el primer palo.

El empate trajo de nuevo emoción al choque. Un equilibrio que pudo alterarse de no ser por dos buenas paradas de Dani Simón, una de ellas cuando ya se cantaba el 1-2 en un remate muy similar al primer tanto del choque. Los maños siguieron insistiendo y la resistencia benaventana duró hasta el minuto 15 cuando un saque de banda acabó en gol de pizarra y bella factura por parte de Tabuenca.

Pese a ese gol, el Atlético Benavente resistió en el partido y en busca del empate hasta que restaron dos minutos para el descanso cuando apostó por el portero jugador y el Full Energía Zaragoza puso el 1-3 en una contra que anotó con un disparo cruzado desde la banda derecha.

Con la garra de la que hizo gala al inicio del partido y la firme intención de volver a meterse en el partido, el Atlético Benavente regresó con muy buen tono de vestuarios y fruto de ello forzó un penalti en un buen robo en banda derecha. Un lanzamiento que Charlie, que justo en la jugada anterior se había hecho daño, transformaba en el 2-3.

El tanto, el apoyo de la su incansable grada y el juego de pivote, puso al cuadro blanquiazul al mando del choque. Eso sí, apenas contó con ocasiones para poner el empate durante los siguientes minutos. Hubo que esperar hasta el minuto 29 para que el balón llegara a Charlie con un pase interior que el pívot remató como pudo pero su tiro terminó siendo demasiado cruzado como para encontrar puerta.

Tras esta opción, los locales tuvieron otro par de opciones claras para alcanzar el 3-3. Una de ellas la salvó el meta rival sobre la línea con la ayuda de un jugador local. Persistía y persistía el Atlético Benavente pero no consiguió el empate y esa falta de pegada la acabó pagando.

Full Energía Zaragoza encontró premio a su resistencia de nuevo en el balón parado. Esta vez aprovechando un despiste de la zaga local para, con dos toques, plantarse en posición clara de hacer el 2-4 que firmó Muniesa en el minuto 32. Un tanto que no iba a hacer tirar la toalla a los de Chema Sánchez que recortaron distancias cuando restaban seis minutos para el final en una jugada de estrategia rematada en el segundo palo por el debutante David (3-4).

La grada de La Rosaleda estallaba de júbilo pues su equipo iba a pelear hasta el final por el partido. Incluso cuando los visitantes hicieron el 3-5 a poco menos de cinco minutos para la conclusión. Un desenlace al que se llegó con 3-7, apostando el cuadro local por un juego sin portero que no dio el resultado deseado, encajando dos goles más.