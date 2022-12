El Zamora CF pone este sábado el broche final al 2022 deportivo y lo hará ante el mejor equipo hasta el momento del Grupo 1 de la Segunda RFEF, un Arenteiro que está haciendo una primera vuelta “impecable”, tal y como reconoció Yago Iglesias. Los rojiblancos tienen claro a dónde se dirigen, puesto que es un escenario que conocen de sobre (allí fueron eliminados de Copa RFEF) pero el entrenador dejó patente que “vamos con toda la ilusión de sumar de tres, de seguir mirando hacia arriba y de hacer un buen partido que mantenga las buenas sensaciones” con el fin de irse al parón de la mejor manera posible.

En esta última jornada del año, Iglesias afrontará las bajas ya conocidas de Ares, Duro y Hernández, que será intervenido la próxima semana, pero tampoco podrá estar en el centro de la zaga Jesús Rueda, un hombre que se ha desvelado como vital en el crecimiento del equipo. Ante esto técnico habló de diferentes opciones, como la de Dani Pereiro, que no ha vuelto a jugar desde que fue expulsado ante el Ourense “por el buen hacer de sus compañeros” pero también están variantes como la de Theo, Juanan o Prada, que podrían adaptarse a la posición, sin descartar el cambiar el sistema y volver a la defensa de cuatro.

En su comparecencia, el entrenador también se mostró “sorprendido” por las duras sanciones de tres y cuatro partidos que el Comité ha impuesto a Rueda y al capitán, y es que las considera algo excesivas para lo que sucedió.

Mercado de fichajes

Respecto, al futuro, también se refirió el entrenador al mercado de fichajes que se abre en enero, pero no dio pistas sobre los planes del club. De hecho, aseguró que todavía no ha hablado de ese tema con el director deportivo, César Villafañe, pero sí recordó que “a día de hoy tenemos bajas sensibles en posiciones de la defensa, pero no hemos hablado sobre si va a haber alguna incorporación. Vamos a acabar la semana y después valoraremos si necesitamos algo”.