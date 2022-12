El Zamora Enamora: un equipo para luchar por todo

El nuevo Zamora Enamora ya está en marcha con una plantilla de corredores renovada aunque la estructura del equipo ciclista se mantiene casi igual a la de la pasada campaña que acaba de terminar con la gran actuación de Jorge Gálvez en el Criterium de Madrid, donde se midió con el mismísimo Pogacar y su potente equipo. Manuel Campesino ha logrado convertir la escuadra que había heredado del CC Salmantino en un equipo exclusivamente zamorano gracias al apoyo recibido de la Diputación Provincial y otros patrocinadores. El entrenador zamorano será el máximo resposable deportivo del equipo que también dirigirá en la mayoría de las carreras Iván Rodríguez que ya dejó patente su competencia en la pasada campaña en la que el Zamora Enamora obtuvo una gran visibilidad y se dejó ver en las principales carreras del calendario Elite y sub 23 español.

El objetivo para este nuevo 2023 será entrar de lleno ya en la lucha por victorias para lo cual, se ha conseguido la renovación de Gálvez, un hombre fundamental el pasado año tras ser el mejor del equipo en la Copa España y en la Vuelta a Zamora, y también continuarán los corredores sudamericanos de 2022. Pero el gran éxito en la confección de la plantilla ha sido el fichaje de David Domínguez que ha estado a punto de dar el salto a profesionales, cy el del catalán Guillem Sánchez , que aportará también muchos enteros al Zamora Enamora en las carreras de montaña.

El nuevo equipo dispondrá de una infraestructura de primer nivel con la que afrontará un calendario muy similar al de la pasada campaña en la que ya participó en las mejores carreras del calendario español. El primer contacto de la plantilla se produjo hace unos días en el hotel Casa Aurelia de Villaralbo, donde los responsables del equipo y los corredores pudieron conocerse y planificar las líneas maestras del funcionamiento interno, al tiempo que se tomaron las medidas para la nueva equipación cuyos colores se basarán en los de la bandera zamorana.

Manuel Campesino se muestra satisfecho con el trabajo realizado: “Heredamos parte de lo que había, pero en cuanto a vehículos o gestión, partimos de cero. La parte importante de la plantilla ha renovado y luego estamos muy ilusionados con los fichajes que hemos cerrado para disputar carreras”. En cuanto a la estructura, Iván Rodríguez será el responsable técnico y contará con otros cuatro directores porque “vamos a ampliar el calendario y por ello disponemos de 21 corredores, sin contar con los extranjeros que repetirán, los dos costarricenses y el venezolano, aunque se incorporarán para el calendario de vueltas por etapas. Para el calendario nacional y Copa España confiamos en los corredores españoles que van a estar disputando todas las carreras”. El máximo responsable del Zamora Enamora destacó que “la Diputación se ha volcado con el equipo de nuevo este año y gracias a ello ha salido el proyecto adelante. Es un equipo que va a contar con varios vehículos, con una caravana y la imagen que va a dar es de seriedad y de nivel deportivo, como en tiempos del Zamora Paisaje Nacional”.

Iván Rodríguez también se mostró muy satisfecho por la confección de la plantilla que ha podido realizar con tiempo suficiente: “Creo que es una plantilla difícil de mejorar porque nos ha salido todo bien, tenemos a la gente que queremos y tampoco hemos tenido bajas de última hora. Además estábamos pendientes de David Domínguez que esperaba dar el salto a profesionales y fue una grata noticia de última hora porque es uno de los mejores corredores que hay en España en esta categoría y que confíe en nosotros, supone la guinda que nos faltaba. Hemos tenido la suerte de que estuvo años atrás con nosotros y valora el trato y la forma de trabajar por encima de las pretensiones económicas”. El calendario será similar al del año pasado aunque “al tener una plantilla un poco más numerosa, podremos ampliarlo un poco más, y haremos más incursiones en Portugal porque ya el año pasado nos fue muy bien en el país vecino”.

El pabellón zamorano será defendido en la temporada que va a empezar por Diego García que ha renovado, y por Fernando Valero que no tiene experiencia hasta el momento en competición, con lo que su único objetivo será aprender todo lo posible con los grandes corredores que tendrá a su lado: “Es un equipo que se va a mover a niveles muy altos y tener la oportunidad de estar aquí sin tener trayectoria anterior, es un paso muy importante. Esperemos dar la sorpresa aunque el objetivo será ayudar a los compañeros y aprender lo máximo posible, aportar lo que podamos”, explicó el corredor de Villaralbo que ha dejado el fútbol por la bicicleta.

En el capítulo de fichajes, destaca el del catalán Guillem Sánchez que viene a liderar el equipo de escaladores. El corredor de La Seu d´Urgell posee ya tres años de experiencia en la categoría hasta llegar el pasado año al MP Group con el que corrió pruebas de la Copa España: “Me llevo bien con el director, me explicó el proyecto, y vengo contento a Zamora. Intentaré aprovechar los años que tengo de experiencia para dar el máximo y a ver cómo nos sale”. Sánchez se considera escalador de montaña aunque “en esta categoría tienes que ser de todo, hay que ir para abajo, para arriba y adaptarse a todo”, señaló el corredor que la pasada campaña fue cuarto en la Vuelta a Tenerife.

Una de las importantes renovaciones que ha logrado el Zamora Enamora es la del campeón de Madrid, Jorge Gálvez que ha prolongado la pasada temporada hasta hace unos días para competir en el Criterium de Madrid junto a primeras figuras del pelotón profesional como Pogacar que consiguió la victoria. Gálvez fue quinto en la meta además de ser el gran animador de la carrera: “Siempre hace ilusión correr con profesionales y más con gente como Pogacar que ha ganado el Tour dos veces. No era una carrera cien por cien competitiva, pero lo intentamos”. El corredor madrileño se muestra satisfecho con su primera temporada en Zamora: “Ha sido bastante positiva, hemos podido conseguir buenos resultados y destacar con buena presencia en muchas carreras. El objetivo es ir progresando poco a poco de cara a dar el salto al profesionalismo”. Gálvez reconoce que pudo haber mejorado en la Vuelta a Zamora: “Hicimos un buen papel pero podía haber sacado un poco más aún, aunque se volverá a intentar este año. El objetivo será ir a ganar en la carrera que sea y conseguir los mejores resultados posibles”.

David Domínguez va a ser el corredor de referencia del Zamora Enamora en la temporada 2023: “Llevo ya varios años en esta categoría, disputando el calendario español y lo conozco casi al completo”. El catalán de Sabadell, tras dos años a las órdenes de Iván Rodríguez, compitió el pasado año en el Eolo de Contador con el que corrió también el calendario internacional: “Al final he decidido dar un paso atrás para buscar un empujón desde el equipo de Zamora. Será un cambio muy positivo para mi porque me va a aportar muchas cosas y yo también puedo aportar mucho al equipo. Las carreras de Zamora las conozco bien y son muy bonitas, de las más bonitas e importantes del calendario nacional”. Domínguez responde a un perfil de escalador pero “también tengo una cierta punta de velocidad que en grupos reducidos y en carreras que no sean de alta montaña me permiten defenderme bien”.