En una semana convulsa en la que se ha conocido que la Agencia Tributaria de Hacienda ha decretado el embargo de los ingresos del Zamora CF, al que le exige el pago de 81.500 euros, la plantilla rojiblanca quiere demostrar que vive ajena a cualquier cuestión que no sea la estrictamente deportiva, al menos de puertas para fuera.

Envueltos en una difícilmente mejorable racha de resultados en la que han sumado 16 puntos de los últimos 18 puestos en juego, los futbolistas del club de Duero quieren prolongar su buen momento y su escalada en la clasificación, donde ahora mismo ocupan puestos de play-off. Para ello deberán superar a la Gimnástica Torrelavega, último rival que visitará el Ruta de la Plata este 2022, al menos en competición oficial, y con el que se encuentran empatados a 22 puntos y es que los cántabros llevan tres victorias consecutivas que también los han lanzado en la tabla y demuestran su fortaleza.

Con estas premisas se espera un partido intenso e igualado ante la afición zamorana, en el que los de Yago Iglesias tratarán de imponer desde el pitido inicial su estilo y someter a un rival que será, en palabras del míster, “un hueso duro de pelar”. Así, el gallego insistió en que la Gimnástica está integrada por buenos jugadores, con un bloque que lleva tiempo jugando junto y “está haciendo las cosas bien” teniendo como principal referente en ataque a Tobar, que suma seis goles en su casillero. Conscientes de que no se lo pondrá fácil, el Zamora CF afronta su encuentro con varias bajas como son las ya conocidas de Ares y Javi Duro, que se encuentran en la recta final de sus respectivas recuperaciones, además de las de Dani Hernández, que tendrá que pasar próximamente por el quirófano, y la de Juan Silva, por acumulación de tarjetas. Esto implica cambios obligados en el once zamorano, aunque se mantendrá la defensa de cinco, previsiblemente con Ámez en el lateral derecho en sustitución del sancionado Silva. También se podría ver el regreso de Juanan al once, y mantener la apuesta de Caballé y Altube como hombre más adelantado. Sea cual sea la decisión del cuerpo técnico, el reto de la victoria es incuestionable para un equipo que quiere hablar en el terreno de juego.