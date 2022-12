Theo García, uno de los veteranos en la plantilla del Zamora CF, admitía que la expulsión de Rueda, que calificó de “injusta”, los condicionó durante el encuentro. Además, el rojiblanco comentó que a su juicio la segunda tarjeta no era tal, pero “el árbitro se puede equivocar, como yo me equivoco en un pase”. Así, el jugador recordó lo importante de cerrar otra jugando sumando e insistió en que “podemos estar contentos, aunque no felices”.

Además, el futbolista puso en valor el hecho de que el equipo sigue creciendo y progresando en el terreno de juego, algo importante que les ha permitido estar ahora mismo quintos.