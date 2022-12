Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF: “Mi parcela en el club es la deportiva”

Como era de esperar, la situación económica del Zamora CF y la noticia del embargo de sus ingresos por parte de la Agencia Tributaria entró ayer en escena en la rueda de prensa ofrecida por Yago Iglesias. Un asunto que el técnico gallego no quiso entrar a valorar, respetando así el organigrama de un Zamora CF en el que su responsabilidad se centra en un área específica.

“No puedo responder a ese tipo de preguntas porque no es un área que esté bajo mi control o que me competa. Mi parcela es la deportiva, hablar del equipo, su estado y el de los jugadores”, señaló Yago Iglesias al ser preguntado por la realidad económica de la entidad rojiblanca y su repercusión en el vestuario. Un impacto que minimizó, destacando que “el equipo está cien por cien metido en su día a día”, en el área deportiva, y que, a mayores, “está obteniendo resultados por lo que el entorno es sano, bueno y positivo”. Una realidad innegable que, por ahora, es independiente a otros asuntos en el club.

La Gimnástica Segoviana, un hueso duro de roer

Yago Iglesias, técnico del Zamora CF, afirmó ayer en rueda de prensa que espera enfrentarse a una Gimnástica Torrelavega que sea “un hueso duro de roer” este domingo. Un equipo para el que tuvo buenas palabras.

Iglesias mostró su deseo de “seguir sumando de tres” al término del choque de esta jornada, alargando la buena racha del equipo, si bien destacó que “la Gimnástica es un equipo que está haciendo las cosas muy bien como reflejan sus resultados”.

“Es un equipo en el que destaca la continuidad de su grupo, que tiene muchos recursos y es un rival a tener en cuenta fuera de casa donde está sacando muchos puntos. Será un hueso duro de roer, seguro”, comentó el técnico, afirmando que el grupo ha estado trabajando a lo largo de la semana para neutralizar las virtudes de su oponente, incluido un Tobar que “es un delantero de contacto, en punta y que es la referencia” ofensiva del rival, para lo que la línea defensiva rojiblanca se ha estado preparando.

El equipo, capacitado para superar la baja de Dani Hernández

Dentro de ese trabajo semanal no ha estado Dani Hernández, cuya baja fue calificada como “muy importante” por Yago Iglesias. “No es ninguna noticia decir que Dani es un jugador muy importante para nosotros. Es un jugador de un altísimo nivel en la categoría, un futbolista diferente que encima es nuestro capitán”, destacó el técnico, comentando que sufre “una lesión que viene arrastrando desde hace tiempo” y que se valoró “pudiera ser intervenido en verano”.

“Se optó por un tratamiento más conservador pero, en las últimas semanas, la lesión ha ido a más y no le permitía entrenar o jugar sin sobre esfuerzos, no le permitía rendir al cien por cien y la valoración médica fue la de parar”, indicó, comentando que “la salud de Dani es lo primero” y asegurando que “el equipo tiene variantes y recursos suficientes como para afrontar su ausencia. El equipo y la plantilla está confeccionada para poder suplirlo aunque sea con perfiles diferentes”. Un plantel que, pese a la racha positiva, “sigue buscando la mejora en cada entrenamiento, trabajando esos aspectos en los que creo que se debe mejorar o es posible seguir creciendo”, proceso que en las últimas semanas hace estar “muy satisfecho” al gallego.