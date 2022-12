Fran González, entrenador del BM Zamora Enamora, reconoció al terminar el partido que si bien se ganó con claridad a Amenabar Zarautz “costó bastante” y que el equipo irá “partido a partido” buscando los puntos que necesita.

“Ha costado bastante porque tuvimos bastantes altibajos. No tuvimos una media de juego, o estuvimos muy bien o estuvimos regular tirando a bajo; pero sí es cierto que defendimos un poco más como yo quiero, con más salidas y más presión. Y en el momento en el que la tuvimos que jugar, salió bien”, comentó el técnico, señalando que si en esta ocasión alargó un poco más los cambios nada tiene que ver con un plan determinado: “Normalmente se tiene un plan A, B y C pero aquí hay 16 jugadores que puede jugar cualquiera. Todos están entrenando muy bien y todos son importantes en este equipo porque todo jugador tiene que sumar un poco. Si he alargado un poco más los cambios es porque consideré que estaban aportando, bien en defensa o en ataque. Pero que quede claro que aquí todo jugador importa y pienso contar con todos”.

En cuanto al futuro inmediato, el técnico señaló: “Vamos a ir partido a partido. Sabemos que este mes es el complicado y en el que hay que vaciarse. Empezábamos hoy y hemos ganado, ahora vamos a por la primera de las dos finales que nos quedan en Oviedo”.

Bellia: “Gracias a la afición jugamos con uno más”

Por su parte, Pancho Bellia, protagonista del partido de ayer, señaló que fue “una alegría increíble” ganar por fin en el Ángel Nieto pues “era importante para nosotros después de lo hecho en Zarautz fuera de casa”.

“Estamos entrenando muy fuerte y eso se ve en la pista”, comentó el argentino sin dar gran importancia a su destacada actuación, afirmando estar “muy contento” con su partido pero “más por el equipo”. “Defendiendo como defendimos se ataca mucho más tranquilo y eso nos hace jugar mejor”, opinó el primera línea.

Bellia, además, quiso dar las gracias a la grada por su impulso ayer. “Hoy la afición estuvo increíble, creo que jugamos con uno más todo el partido y se nota”, destacó el argentino.