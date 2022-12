El entrenador del CB Zamora Enamora, Saulo Hernández Bris, señaló ayer en rueda de prensa que espera que su equipo pueda repetir este domingo contra La Roda los cuarenta minutos de juego regular que mantuvo en la pasada jornada contra Morón porque “ganar es la consecuencia de hacer las cosas bien” y “allí mis jugadores fueron serios durante los cuarenta minutos”.

El técnico zamorano explicó que cambia mucho en la percepción que se tiene de la actitud de los jugadores dependiendo de si el resultado final ha sido bueno o malo: “En fútbol, por ejemplo, si se crean dos oportunidades de gol, se fallan y pierdes, la sensación inicial es que los jugadores no se esfuerzan, no corren, no sienten la camiseta. Pero en ese mismo partido si metes esas dos ocasiones, esos tíos son unos titanes, se están dejando la vida por nuestro equipo. Y a mi no me gusta hacerlo así. Contra Algeciras dije que no me gustaría que se pusiera en duda el compromiso del equipo porque Algeciras hace que los rivales parezcan malos equipos y por eso están arriba. Pero no tengo la sensación de que en Morón tuviésemos más ganas de ganar que contra Algeciras. Pero cada jugador estuvo muy serio y concentrado, e intentando hacer bien lo que normalmente hace bien. En Morón, los que tiran bien, tiraron, los que postean bien, postearon, los que dirigen al equipo, lo dirigieron, los que son intimidadores, intimaron. Todo el mundo parecía que estaba haciendo lo que, a priori, tiene como principal habilidad, a mayores de ayudar en el resto de facetas. Y eso es lo que define a un equipo serio en el que cada uno sabe su rol y pone sus mejores habilidades al servicio del colectivo”.

Las pérdidas de balón siguen preocupando

Saulo Hernández se encuentra preocupado por el elevado número de pérdidas de balón que el Zamora Enamora comete en cada partido: “En las dos victorias que hemos tenido contra Morón y Melilla, son los dos partidos en los que menos pérdidas hemos tenido. No es matemático porque podemos llegar en un partido, no perder casi ningún balón y salir derrotados. Siempre se dice que en un equipo joven, uno de los problemas que puede haber es que en la toma de decisiones que hay a lo largo de los cuarenta minutos no es siempre la adecuada y eso te lleva a perder muchos balones. Pero nosotros para competir en esta categoría, necesitamos dos cosas: el control de las pérdidas y el rebote. En muchos partidos nos han sacado del partido en las dos con multitud de segundas opciones en rebote ofensivo y con pérdidas que además generaban bandejas del equipo rival y eso es algo en lo que hacemos hincapié cada semana, que en Morón se hizo bien y ojalá podamos seguir haciéndolo este domingo contra La Roda”.

El entrenador del Zamora Enamora cree que La Roda es “un buen equipo” aunque reconoció que le distorsiona que Burgos le ganó de 70 puntos y “eso sale muy de ojo, pero yo he visto ese partido en el que ocurrió lo que Burgos ha hecho con todos nosotros -lleva una media de 30 puntos de diferencia en sus victoria-, pero fue un partido que se rompió en el último cuarto y les metieron un parcial abrumador. Pero La Roda ha perdido con Zornotza por un triple en el último segundo, ha ganado a Granada y a Clavijo, y podría estar en el grupo de arriba. Es un equipo muy equilibrado, con un poderío físico importante, y nosotros estamos convencidos de que tendremos que sacar nuestra mejor versión para ganar”.

El Equus Durii ya es líder en solitario

El infantil Equus Durii CB Zamora jugó el pasado sábado el partido más serio de los que llevan hasta la fecha ante un RDL muy competitivo y se sitúa a la cabeza de la clasificación de forma solitaria.

El Laborus Work Consulting CB Zamora sufrió en cambio una dura derrota ante Farmacia Sofía Castro 6,25. Los infantiles zamoranos se encontraron en el campo a un rival mucho más físico, lo cual decantó la balanza del lado berciano. Las infantiles de Librería Semuret se enfrentaron a un rival con mucha más altura y experiencia como lo es el Arlesa Villare pero no bajaron los brazos en ningún momento. Los cadetes de la Valenciana Shock pudieron lograr la victoria, pero deben seguir trabajando la concentración. El CTR la Becera cayó ante un equipo mucho más físico y con mas técnica y experienci, el B&V Gancedo Capricho 6,25.

Los junior de Autoescuela Campus CB Zamora jugaron un buen primer cuarto ante Ibermón 6,25, llegando al descanso tan solo 12 puntos abajo. A partir del tercer cuarto el equipo zamorano desapareció, sumando errores en ataque y defensa que le llevaron a caer derrotado.