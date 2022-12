El argentino Nacho López reconoce la importancia del encuentro que el Zamora Enamora jugará contra Zarautz por tratarse teóricamente de un rival directo en la lucha por la permanencia: “Es un rival que nos ganó ampliamente en la primera jornada de la temporada pero no tenemos duda de que vamos a dar la mejor versión y más siendo aquí en el Ángel Nieto”. El jugador del Zamora Enamora asegura que sigue mejorando su tono físico tras su larga lesión, “y en lo táctico, estamos adaptándonos al juego de Fran, a todo lo que quiere, pero cada día y cada semana que pasa, me siento mejor”.

Respecto al partido de la primera vuelta que finalizó con 43-26, Nacho López explicó en rueda de prensa que “no sé qué tipo de Zarautz será este, pero lo principal es que no va a ser el mismo Zamora Enamora de la primera vuelta, eso es seguro”. Respecto al cambio de entrenador, Nacho asegura que “los dos son excelentes entrenadores, Fran hace más hincapié en algunas cosas que Iván López, pero con el nuevo entrenador tan sólo llevamos semana y media y no hay mucho que comparar y no es necesario, tampoco”. El segunda línea argentino cree que el equipo está con fuerzas para ganar este sábado a Zarautz: “Conceptos y fuerzas hemos tenido siempre, y sábado a sábado, en eso mejoramos esté quien esté en la cancha durante el partido. Lo que no queremos es jugar mejor pero seguir perdiendo, necesitamos ganar sea como sea, aunque si juegas bien es más fácil, pero no queremos más jugar bien y perder”, concluyó.

El entrenador del Zamora Enamora Fran González reconoce que el equipo poco a poco va respondiendo a lo que él le exige: “Ha pasado muy poco tiempo aunque sí estamos trabajando cosas diferentes, estoy haciendo más hincapié en la defensa, en correr un poco más, trabajando sobre eso y estoy contento” y respecto a las declaraciones de Nacho López sobre “jugar bien y perder”, el entrenador del Zamora Enamora añadió que “a mi me gusta ganar y jugando bien, aunque en este momento, no me importará ganar sin jugar bien. A mi me gusta jugar bien a esto y si es ganando, mucho mejor. La clasificación dice que tenemos que sumar puntos este sábado ya, aunque sea jugando mal”

Al equipo pistacho le esperan tres rivales de su liga particular en los que puede sumar puntos de cara a la segunda parte de la Liga: “Será un mes importante en el que todo el mundo tiene que estar con las pilas muy puestas. Se está entrenando muy bien y será un mes decisivo. Llevo poco tiempo pero en este tiempo hay que intentar ganar todo lo que venga este mes y con esa idea saldremos en los tres partidos”.

Fran González asegura que sus jugadores “tienen más ganas de ganar que yo todavía, más ganas de sacar puntos que yo, que ya es difícil. Yo los veo convencidos de que queremos salir todos de ahí cuanto antes”. El técnico asturiano asegura que Zarautz “es un equipo complicado porque está hecho, formado ya de años anteriores, un equipo rocoso y la clave estará, como casi siempre, en la defensa, parar su juego de continuidad, sus “uno contra uno”, que no nos rompan la defensa y a partir de ahí, jugar a lo nuestro”.

Respecto a posible fichajes para el equipo, Fran González informó que “está complicado. Estoy contento con lo que tengo y con eso voy a trabajar. Si viene algún refuerzo que sea positivo nadie va a decir que no, pero es muy complicado. Conseguir alguien de España es difícil y los del extranjero, abren mucho la boca”.