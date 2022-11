El Zamora ya es quinto

El Zamora CF sigue mostrando su mejor versión y acumula ya cuatro victorias seguida y cinco encuentros sin perder tras conseguir ayer una convincente victoria frente a un rival que prácticamente no le inquietó en ningún momento pese a que le tuvo encerrado en su área durante gran parte del segundo tiempo, pero tan sólo en un par de ocasiones le inquietó de verdad.

El Coruxo, pese a disponer de una plantilla con jugadores muy contrastados y diseñada para volver a luchar por el ascenso, fue superado claramente por los de Yago Iglesias en la segunda parte, aunque tras el descanso cambiaron las tornas y fueron los gallegos los que encerraron atrás a un Zamora que mantuvo la solidez defensiva que le ha convertido en el mejor equipo de la liga en las últimas seis jornadas.

Yago Iglesias no presentó grandes sorpresas en su alineación inicial en la que mantuvo su defensa de tres centrales en la que Theo sigue incrustándose desde el centro del campo entre Rueda y Luis, con Prada y Silva, esta vez, como carrileros. Juanan y Dani Hernández siguen contando con el respaldo del entrenador para el centro del campo, con Pau y Viana por los extremos y Altube en el puesto de 9.

El Zamora comenzó haciéndose dueño de la pelota y enviando balones largos sobre el área e incluso Altube estuvo a punto de marcar aunque el árbitro señaló fuera de juego. Poco a poco, el Coruxo fue perdiendo las precauciones iniciales y empezó, en torno al cuarto de hora de juego, a acercarse al área contraria aunque, en un principio, los rojiblancos, con su ya clásica defensa de cinco, solventaron sin grandes problemas el peligro del cuadro gallego.

El cambio de actitud de los visitantes, mucho más abiertos, hizo que la contienda se equilibrase y que el juego se centrase en el centro del campo pero con ambos ataques muy maniatados. No cabía duda de que la forma de desbloquear la situación era con balones largos hacia el ataque, y precisamente de un cambio de juego medido sobre Silva llegó el primer gol que marcaba Altube en el minuto 26, rematando a placer el pase que le puso en bandeja el lateral derecho rojiblanco.

Coruxo no tardó en reaccionar, comenzó a mostrar que tiene mucho peligro arriba y pronto forzó un penalti sobre Luismi que el árbitro no quiso ver. Pero el día no era propicio para el equipo de Jacobo Montes que poco antes del descanso además perdía por lesión a Youssef.

Regresó a campo el Coruxo muy motivado disputándole a su rival la posesión del balón, pero no encontraba vías para llegar con peligro ante un enemigo que no encontraba demasiados problemas para rechazar sus acometidas. El partido se volvió muy brusco, con constantes parones por los golpes que propiciaba un terreno de juego en muy malas condiciones por la lluvia. Un terreno de juego que el Club debería de mejorar pensando en que el invierno no ha hecho más que comenzar y su deterioro puede incrementarse durante muchas semanas por las heladas.

Pero el Coruxo tenía que hacer algo y buscó el empate con un centro de Vicente que peinó de cabeza al larguero Andriu, en la mejor ocasión del Coruxo en lo que iba de partido. Ante la inoperancia mutua, ambos entrenadores decidieron buscar mayor pegada realizando los primeros cambios y si por el Zamora entraban Panadero y Ander, en el Coruxo saltaban al campo Pitu y Lucas.

El Coruxo se volcó sobre el área zamorana arriesgando mucho y pronto Pana estuvo a punto de aprovecharlo con una escapada que le permitió plantarse en el área aunque finalmente no pudo resolver. Pero respondió el equipo gallego con una clara ocasión de Aspas que desbarató el portero Iricíbar. Ésta sí había sido una buena oportunidad de los gallegos, pero no serían capaces de repetirla.

El Coruxo consiguió en la recta final del partido encerrar en su campo al Zamora que no era capaz de recuperar el balón aunque capeaba el temporada con despejes que devolvían la posesión a su rival. Pero los vigueses no encontraban alguna referencia para el remate y tampoco hacían sufrir a su enemigo que esperaba su oportunidad para sorprenderle en una contra que llegó de nuevo con Pana, ya en el tiempo de prolongación, y que le costó la expulsión al portero Alberto que fue sustituído en la portería por Andriu. El portero-jugador visitante tuvo incluso que realizar una buena parada antes del final pero el marcador ya no se movió.

Esta victoria ha hecho que el Zamora CF entre ya en puestos de play off, algo que parecía una quimera hace muy pocas semanas cuando los de Yago Iglesias veían la competición desde los puestos de descenso.

El Zamora se sitúa en una cómoda quinta posición y el Coruxo ve como se le escapa el liderato que, tras la victoria ayer del Arenteiro en Burgos (1-2), se le distancia a cuatro puntos tras el debut de Javi Rey en el banquillo del equipo de O Carballiño.

Por su parte, el Compostela se sitúa tercero gracias al 4-0 que le endosó al Avilés, y el Valladolid Promesas sigue además imparable en la cuarta plaza tras ganar al Rayo Cantabria 1-2.Ourense, Langreo, Vetusta, Polvorín y Burgos Promesas son los equipos que se sitúan actualmente en los puestos de descenso.

El Zamora CF jugará su próximo partido contra el Bergantiños el próximo domingo día 4 al mdiodía en la localidad coruñesa de Carballo.