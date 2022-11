El Zamora CF es en estos momentos uno de los equipos más en forma del Grupo 1 de la Segunda RFEF, y quiere seguir ostentando ese título que le ha permitido acercarse a los puestos de fase de ascenso, que ahora mismo tiene a dos puntos. Para seguir en la misma línea el único requisito será ganar esta tarde (17.00 horas) a un Coruxo que llegará al Ruta de la Plata con los mismos 16 puntos que los rojiblancos y con la vitola de ser uno de los mejores “visitantes” y es que ha sido lejos de O Vao donde ha protagonizado un mejor rendimiento. En el cuadro zamorano tienen claro que será un encuentro “muy complicado” ante una plantilla con experiencia y calidad que, a juicio de Yago Iglesias, es una de las candidatas a ser campeona de Liga.

Para hacer frente a este rival, se asumen las ausencias de Javi Duro y Alex Ares, aunque lo cierto es que no se prevén grandes cambios en un once que ha variado muy poco en las últimas semanas, desde que el Zamora CF comenzó su particular remontada desde los puestos de descenso que coincide con la apuesta por una defensa de cinco. “Si una cosa funciona ¿por qué cambiar? En este caso, además, cuando sabes que necesitas estabilidad y crecer desde la confianza. Nosotros seguimos con la idea de estudiar al rival y, a partir de ahí, escoger a los jugadores que tenemos en plantilla para ese inicio, pero sabiendo por dónde puede ir el partido y en qué momento tenemos que utilizar a la gente”, comentó al respecto el entrenador quien también puso en valor el trabajo de los futbolistas que salen de refresco desde el banquillo.

Con todo, en el Zamora CF confían en alargar esta buena racha siendo “un equipo compacto” que no cometa “errores groseros” que puedan salir caros y que además utilice bien sus armas, en este caso para frenar a un rival que llegará herido tras su última derrota. “Tenemos que saber interpretar en qué momento hacer una cosa u otra, sobre todo la gestión de balón porque el Coruxo es un equipo al que le gusta tener la pelota y tiene buenos jugadores para ello”, avanzó el gallego quien recordó también que su plantilla ha dado en las últimas semanas un paso adelante y nadie quiere que ese buen ritmo se detenga.