Fran González ya ha cumplido sus primeras cuatro sesiones al frente del banquillo del Balonmano Zamora, un periodo de adaptación siempre necesario con un cambio de entrenador. “Es un momento de adaptación de todos, jugadores y entrenador. Ellos estaban trabajando de una manera y yo llego con mis ideas, pero no puedo cambiar todo de repente porque sería una locura”.

Así, el primer paso del asturiano es introducir conceptos entre sus pupilos, aunque siempre desde la defensa, algo que parece incuestionable para el técnico. “Es lo que a mí me gusta, que el balonmano fluya a través de la defensa, y en eso me he centrado para después el ataque, y el último día trabajaremos el partido”. A pesar de todo el trabajo, el míster ve complicado que ya este sábado se vea “su mano” en el juego de los Guerreros de Viriato pero tiene claro que lo que le gustaría es “que se peleara durante los sesenta minutos”. “Me gustaría ver un equipo muy fuerte en defensa, que corra, corra y corra, y que se pelee con el contrario. Lo fundamental es ver un equipo los 60 minutos, que se vea un equipo con carácter sobre la pista”.

Sobre el rival, tampoco dio grandes informaciones y es que opina que, dada la situación, deben centrarse en ellos mismos. “No me preocupa tanto Burgos como mi equipo. Espero que los chavales hayan cogido confianza después del partido del Ikasa Boadilla (el primero que se ganó), que confíen en lo que llevamos trabajado esta semana, que es estar duros en defensa. Me preocupa más lo que hagamos nosotros que lo que haga Burgos”. A pesar de todo, sí admitió que los burgaleses son un gran equipo, pero también tiene claro que “tenemos plantilla para pelear con cualquiera”.

En cuanto a sus sensaciones sí puso en valor que se ha encontrado con gente que quiere trabajar y admitió que “les he dado un poco de cera, no mucho porque hay que ir poco a poco, pero han respondido. Veo a la gente muy metida, con ganas de responder, de sacrificarse en los entrenamientos, coger las ideas que traigo, y estoy muy contento”, concluyó.

Guille: “A Burgos se le puede competir y eso haremos”

Guille, capitán del BM Zamora, admitió que son días de adaptación entre la plantilla y el nuevo entrenador, conscientes de que ahora comienza una nueva etapa con la llegada del asturiano. “Todos tenemos un rodaje, por lo que creo que no es muy difícil adaptarse a lo que nos pide, sino que hay que ponerse a tono”.

El pistacho confesó que Fran González les pide “correr mucho y estar a tono para que el rendimiento sea óptimo durante todo el partido”, con el fin de que no se les acabe la “gasolina” en los últimos compases de los partidos, un hecho que opina es importante. “Todos los entrenadores piden intensidad, y ahora queremos una defensa lo más contundente posible, y eso vamos a intentar”.

El “Guerrero de Viriato” confesó que el equipo se está reponiendo a los últimos cambios, que no se esperaban, y ahora confía en sumar una nueva victoria ante un equipo muy fuerte pero al que “se le puede competir y eso intentaremos”.