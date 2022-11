El BM Zamora Enamora ha dado un paso adelante con la incorporación del técnico asturiano Fran González, un ex jugador que pretende que el equipo pistacho comience a funcionar de una vez esta temporada y para ello contará con algún refuerzo que ya está buscando el Club. El presidente del BMZ, Iñaqui Gómez, trazó una breve semblanza de la trayectoria deportiva de Fran González, con el que coincidió como jugador en la temporada del ascenso a Asobal de los zamoranos, cuando el asturiano militaba en el mítico Academia Octavio que cayó en su visita al Ángel Nieto.

“Ha costado trabajo encontrar un sustituto para el banquillo en estas circunstancias, recién comenzada la temporada, y en una situación del equipo algo compleja en la tabla, algo compleja pero no es imposible acometer nuevos retos. Recordemos que el año pasado en estas fechas estábamos exactamente igual y luego el equipo dio un salto de calidad y pudo salvar la categoría”, señaló Iñaki Gómez, al tiempo que recordó que el Zamora Enamora tiene algunas bajas por lesión “y Fran es consciente de ello”, pero aún así, trataremos de suplir esas bajas y “seguimos buscando en el mercado refuerzos”.

Fran González jugaba el año de su retirada en el Academia Octavio en la temporada 2013-14 en la que el BMZ debutaba en Plata y ese mismo año consiguió el ascenso a la máxima categoría: “Recuerdo especialmente el partido en Zamora. Nosotros jugábamos en el pabellón Manuel Camba pero aquel partido lo disputamos en el Angel Nieto para hacer la foto oficial. Fue una auténtica fiesta. Habíamos perdido en Pontevedra de dos abajo pero aquí les pudimos ganar aunque Fran ese día nos metió ocho goles. Fran era un jugador muy competitivo, militó en Asobal cuando se decía que era la mejor liga del planeta y tuvo sitio en esa élite durante muchas temporadas. Ahora llega en otro papel y lo que más nos gusta como directiva es su vocación, su carácter que entronca con lo que somos y queremos ser”.

El nuevo entrenador que sustituye a Iván López en el banquillo del Zamora Enamora se presentó asegurando que “para mi, ésta es una oportunidad muy importante. Vengo de Primera pero llevo muchos años en esto del balonmano y sé lo que se cuece y tengo bastantes horas de vuelo”. Lo que intentará Fran González es que el equipo adquiera el carácter de su entrenador: “A mi no me gustaba dar un balón por perdido nunca y creo que este equipo tiene mimbres para hacer cosas buenas. La situación ahora mismo no es la que nadie desearía pero, con trabajo, esperamos salir de ahí”.

Una filosofía clara

El preparador explicó su filosofía del balonmano asegurando que “tengo muy claro que sobre la pista tiene que haber dieciséis guerreros, todo el mundo a una, peleando los 60 minutos, cada balón tiene que ser nuestro, tenemos que morder por ello, pelear más que el equipo contrario, ser un equipo muy agresivo, y a partir de ahí, subir la velocidad de juego desde la defensa que es donde está la clave de este deporte. Hay que defender bien y a partir de ahí, subir al contaataque y darle más velocidad al juego”, aunque reconoció que el Zamora Enamora ya tiene un modelo de juego y “yo no puedo venir ahora y desmontar todo porque sería destrozar al equipo. Habrá que retocar ciertas cosas pero la base ya está hecha e intentaré corregir algo, pero lo fundamental es contar con dieciséis tíos que se partan la cara y que corran arriba y abajo durante los 60 minutos”.

Fran González conoce bastante bien a sus jugadores porque “sigo la categoría” y no niega que “hay cosas en las que estamos un poco cojos en el equipo, pero es una buena plantilla, bastante compensada y a partir de ahí, habrá que trabajar, dejarse la piel en entrenamientos y partidos, y los resultados van a llegar”. Fran González y el propio Iñaki Gómez confirmaron además que continuará el equipo técnico actual.