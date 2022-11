El Zamora F vuelve a la competición con el único objetivo de alargar su buen momento. El equipo rojiblanco atraviesa por su mejor racha de la temporada, la que le ha permitido salir de los puestos de descenso y ver a tres puntos los puestos de play-off. En esta ocasión, y en busca de ese reto, visitarán al filial del Lugo, el Polvorín, que está en puestos de descenso pero que, como los de Yago Iglesias, han sumado 7 puntos en las últimas cuatro jornadas.

Lejos de pensar en el frenazo en la progresión, Yago Iglesias quiso ayer sacar la parte positiva al parón en la Segunda RFEF que vivieron la pasada semana, puesto que le permitió recuperar efectivos y dar descanso a hombres que llevaban mucho desgaste durante los últimos meses. A pesar de esto, el míster de los de la capital del Duero dejó claro que “ha sido descanso a nivel de los tres puntos, pero sí jugamos un amistoso con la Cultural (1-1) que nos permitió dar minutos a la gente que estaba participando menos y tuvimos buenas sensaciones”.

Con todo, y sobre lo importante, el técnico confía en que ante el Polvorín “el equipo continúe con las buenas sensaciones y resultados, sabiendo que vamos a un campo complicado para medirnos a un rival que está en un buen momento”.

Siguiendo con el Polvorín, que ahora mismo es décimo quinto con diez puntos, Iglesias apuntó que, a su juicio, es un equipo “con muchas cosas buenas, con ritmo, que propone y obliga al rival a estar en muchos momentos en fase defensiva”, además de estar compuesto por jugadores de calidad que ponen en apuros al contrario. Por tanto, sí augura un duelo complicado ante un filial lucense que “aunque no empezó la Liga con buenos resultados, se ha ido adaptando y tiene los mismos siete puntos que nosotros en los últimos cuatro partidos”, destacando su fortaleza en feudo propio. “Nos enfrentamos a un rival en buena dinámica como nosotros, y va a ser muy complicado”, añadió el gallego que no podrá contar con Javi Duro, y tiene la duda de Alex Ares.

Se espera que el responsable del banquillo vuelva a poner sobre el terreno de juego la defensa de cinco que le está dando buenos resultados y estás últimas semanas han hecho hincapié en los aspectos en los que cree que los suyos todavía tienen que seguir creciendo, además de otras cuestiones a nivel individual para que “el equipo, poco a poco, tenga más recursos para adaptarse a los rivales y a las circunstancias que se puedan dar”.

Por último, también fue cuestionado sobre el hecho de si ha tenido que trabajar en el aspecto psicológico para que los retrasos sufridos no afecten al rendimiento de la plantilla. Sin profundizar, Yago Iglesias sí reconoció que “un entrenador siempre tiene que trabajar la faceta mental. Hay circunstancias que están en la cabeza del futbolista que hacen que no se pueda centrar 100% en su labor, pero aquí tenemos un grupo muy comprometido y profesional. Estamos muy contentos todos, y creo que desde arriba hasta abajo tenemos claro que estamos aquí para entrenar y sacar nuestro máximo rendimiento individual y colectivo. Después, todo lo que tiene que ver con lo extradeportivo, no lo podemos controlar. Sabemos que se va a solucionar y estamos muy tranquilos en este sentido. Esto es fútbol y un club depende de cosas externas, y estamos tranquilos porque el club siempre ha cumplido. Es un club señor en lo que tiene que ver con instalaciones, el día a día y el trato personal”, concluyó.

Del estado de la plantilla también habló Ibán Ribeiro, que aseguró que todos están con “ganas e ilusión” de retomar la competición. Respecto al equipo que tendrán enfrente comentó que es un rival “al que le gusta jugar con balón y con gente joven que siempre destaca. Nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro, sabiendo que tenemos ese mismo estilo, pero nosotros también contamos con futbolistas de experiencia, lo que puede ser un punto más para este partido”, apostilló el rojiblanco.