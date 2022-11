Ángela Vendrell, jugadora del Recoletas Zamora, señaló hoy en rueda de prensa que el próximo rival de las zamoranas, La Cordá de Paterna, es "un equipo talentoso y con jugadoras de mucho nivel" por lo que espera un duelo complicado. Eso sí, indicó que si la formación zamorana sale "concentrada y conectada" en defensa puede "ganar sin muchos problemas".

"Paterna es un equipo muy talentoso, cuenta con jugadoras con mucho nombre a nivel nacional pero creo que si salimos concentradas y conectadas como equipo en defensa es un partido que se puede sacar sin demasiados problemas", comentó la alicantina, apuntando que el Recoletas Zamora cada día va a más. "Cada día jugamos mejor. Esta semana es más dura porque tenemos un partido y después otro, además venimos de otro duelo también intenso, pero creo que estamos yendo bien y la dinámica del equipo es positiva", indicó.

Por otra parte, Vendrell destacó que siempre se puede crecer más y que, pese al momento dulce que viven las naranjas, el equipo tiene margen de mejora. "Creo que al equipo le falta un poco más de constancia, somos un poco irregulares. Por ejemplo, en el aspecto defensivo, en el que tenemos buenos cuartos y luego otros en los que perdemos un poco de intensidad y energía. Eso nos queda por mejorar", comentó, afirmando que en el apartado individual todavía el queda "un poco para sacar más potencial". "Cada día estoy un poco mejor y me siento cada vez más cómoda y con confianza en pista", destacó, señalando que va poco a poco dejando atrás la inactividad de la lesión tras ganar minutos en los últimos partidos. Un tiempo de juego en el que "ha influido ser española", por las reglas de rotación en la liga, pero que trata de aprovechar "para aportar cada vez un poco más e intentar ayudar mejor al equipo".

Vasconcelos: "El cansancio pasa factura pero estamos en condiciones de afrontar los dos partidos"

Por su parte, Ricardo Vasconcelos compareció en rueda de prensa para subrayar que "todos los rivales son bastante duros" en la Liga Challenge y La Cordá Paterna o CB Alqázares (al que se medirán el fin de semana) cumplen "sin duda" con esa pauta. "En esta liga la gran diferencia está en que todos los equipos tienen quintetos muy buenos pero luego a algunos le falta regularidad porque unos tienen mejor rotación que otros. Los dos rivales a los que nos medios esta semana son rivales con más posibilidades porque tiene mas gente que pueda aportar dentro de esa rotación", comentó el entrenador luso, señalando específicamente sobre La Cordá Paterna: "Es un equipo que cuando está completo puede jugar fácilmente con nueve jugadores de alto nivel".

Sobre las sensaciones actuales del Recoletas Zamora, Vasconcelos no ocultó que el equipo llega "con cansancio, porque va teniendo muchos partidos entre semana y eso pasa factura", pero no tardó en quitar peso a este hecho para destacar que "La liga es así" y esa realidad no ha impedido "preparar el partido con posibilidades de sacarlo". "No estamos en nuestro mejor momento físico, es verdad, pero no estamos preocupados o en un punto de no poder afrontar el duelo. Vamos lo suficientemente cómodas como para plantar cara a los dos partidos", aseveró.

En cuanto a lo que espera del partido, el técnico luso señaló que La Cordá Paterna cuenta "con una jugadora clave que juega todos los partidos y marca la diferencia, que pone la experiencia en pista y marca la pauta de lo que va a pasar", en referencia a Iciar Germán. Un hecho que hace "muy difícil prever lo que va a pasar". "Los partidos son como un huevo Kinder, hasta que no lo abres no sabes lo que te puedes esperar. Hay que preparar el equipo para jugar bajo cualquier circunstancia y contra todas las jugadoras del rival. En nuestra cabeza, ellas van a jugar con todas sus posibilidades y tiene jugadores jóvenes con mucho nivel", aseguró.