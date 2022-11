El zamorano Diego Bravo y la benaventana Teresa Herráez fueron los mejores corredores zamoranos en el Campeonato de España de Clubes que se disputó ayer dentro del Cross Internacional de Atapuerca, mientras en la clasificación por clubes, el mejor resultado fue el logrado por el Vino de Toro Caja Rural con los Sub 20 que lograron un brillante décimo quinto puesto mientras que los senior no pudieron bajar del vigésimo sexto.

Teresa Herráez (Benavente Atletismo) que poco a poco está recuperando su estado de forma ideal, firmó una carrera de menos a más y tras discurrir la mayor parte del recorrido en el top 70, terminó firmando una buena remontada que le llevó a cruzar la meta en el puesto 54.

Por su parte, Diego Bravo aspiraba a subir al podio en la clasificación absoluta por equipos con el Clínica Menorca y tuvo que conformarse con la cuarta posición a la que contribuyó con su puesto 64º. Bravo cubrió la primera parte de la prueba en el top 50, pero las dos últimas vueltas se le hicieron muy largas y bajó al puesto 64 aunque ya era consciente que no necesitaría sus puntos el equipo porque tenía ya por delante a Roberto Aláiez, David Bascuñana, Angel Ronco y David Palacio.

En la misma carrera senior, el Vino de Toro Caja Rural alcanzó el puesto 26º puntuando Rubén Sáncez (72º), Juan José Buena (139º), Jesús Galache (202º) y Álvaro Pardo (214º). Hay que destacar asimismo el puesto 151º logrado por el mediofondista Alberto Guerrero (Benavente Atletismo) al que se le hizo un poco larga la distancia en una prueba de primer nivel mundial como es la de Atapuerca.

Pero tal vez el resultado más destacado para el atletismo zamorano en el Nacional por Equipos fue el décimo quinto puesto del equipo Sub 20 masculino del Vino de Toro Caja Rural con Javier Montero en la 32ª posición, David López en la 84ª, Adrian España (119ª) y el cuatrocentista Juan David Manzano (179ª). Por lo demás, en Sub 18 el mejor zamorano fue David Campo (At. Zamora) en el puesto 140º.

Categorías menores

También en Atapuerca se disputó el sábado el Campeonato de Castilla y León de categorías menores en el que la atleta sub 10, del Vino de Toro Caja Rural Paula Martínez Martín se proclamó subcampeona y el equipo sub 12, logró subir al podio como tercer clasificado con Adrián Martín Gallego, Daniel Riesgo, Sergio Marbán Ordax, Álvaro Hernández Graña, Asier Vergel, Raúl Rodríguez, Daniel Torrecilla e Izn Llorente.

Pablo Hernández Graña, Iván Bueno Vázquez, Amaia Domínguez y Blanca García Heras, corredores Sub 14, rindieron a un buen nivel aunque lejos de los mejores.

También se celebró la prueba Máster, donde Elena Calvete Prieto terminó asegunda, en una gran carrera de benaventana. Jorge Alonso logró la 11ª posición, tres puestos más atrás lo hacía su compañero Carlos Lara, y también con la camiseta del Vino de Toro Caja Rural, J. Ángel Rabadán entraba en el puesto 35°, Roberto Peral fue 39°, Rubén Ceballos (44°), J. Manuel Yagüe (49°), Alberto Benito (51°) y Juan Carlos Pérez (54°).