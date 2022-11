Sorprendente derrota del Zamora B en La Bañeza ante un rival muy seguro en defensa y que mostró un 100% de afectividad en sus disparos a puerta, consiguiendo abrir pronto una brecha de 2-0 y matando el partido al poco de iniciarse la segunda parte. Los visitantes lo intentaron, pero nunca pudieron superar a la zaga local y apenas consiguieron generar nunca ocasiones claras de gol.

La Bañeza tenía claro que para imponerse al Zamora B necesitaba defender con uñas y dientes, presionando arriba la salida de balón de los visitantes para no dejarles elaborar juego. Y lo hicieron desde el inicio, aguantando la posesión y moviendo bien el esférico en la parcela ancha, ahogando el juego de un Zamora B que lo intentaba, pero no podía. Aún así, el equipo zamorano casi consigue adelantarse en el marcador en un remate de Bam que se fue fuera por poco antes del minuto 20 de partido. Pero el balón no entró. Si lo hizo el de Pablo González para los locales en el minuto 25, colocando el 1-0 en el marcador en la que fue la primera ocasión calara de los bañezanos.

Ese gol dio alas a los de casa. El Zamora B seguía sin sacudirse la presión y mientras La Bañeza se crecía y empezaba a pisar mas el área contraria. Pero si algo demostraron los locales en esta primera mitad fue una efectividad total, estableciendo el 2-0 en su segundo disparo entre los tres palos que, esta vez, fue a cargo de Pablo Martínez.

Tampoco ahora conseguía reaccionar el filial zamorano, que aunque trataba de estirar líneas y merodeaba un poco mas cerca del área contraria, solo conseguía generar cierto peligro en jugadas a balón parado que despejaban los locales sin excesivos problemas. Y así, con dos goles encajados y solo una ocasión clara generada, los zamoranos se iban a vestuarios con mucho que cambiar para afrontar la segunda mitad.

La dinámica del partido no cambió tras el descanso. El Zamora B estiró líneas en busca de un gol que le metiese en el partido, pero apenas tuvo tiempo de poner en marcha su plan ya que a los cinco minutos de la reanudación, prácticamente en el primer balón que tocaban en esta segunda mitad, los locales conseguían ampliar su ventaja. Fue una jugada de mala fortuna para los zamoranos, que vieron como el disparo de Jorge rebotaba en un defensor y acababa colándose en su propia portería para colocar el 3-0 en el marcador.

A partir de ahí el encuentro palideció por completo. Los locales, con la victoria prácticamente en el bolsillo, lo tuvieron claro, dieron un paso atrás y cedieron espacio a un Zamora B que debía tratar de marcar. Lo probaron todo los visitantes, pero apenas consiguieron generar ocasiones claras ante una zaga local bien plantada y muy segura, con las líneas muy juntas, que apenas dejó espacios a su rival.

Los minutos pasaban. El Zamora B se desesperaba y trataba por todos los medios de romper al rival, pero los bañezanos no perdían el sitio y a los zamoranos las ideas se les agotaban. Las piernas pesaban y el marcador no se movía. El filial zamorano no desfallecía, pero jugaba mas con el corazón que con la cabeza y apenas consiguió generar peligro en algún lanzamiento lejano que no supuso problemas para la zaga local.