Recoletas da espectáculo defendiendo

El Recoletas Zamora sigue su imparable persecución al líder Ferrol con una victoria que sustentó en una gran exhibición defensiva frente al Milar Córdoba, un rival que aguantó hasta que pudo en un partido en el que la táctica de desgaste de las zamoranas terminó por dar sus frutos con el rotundo 76-44 final.

Córdoba llegaba a Zamora con un equipo bien distinto al que ha dispuesto hasta el momento en la Liga al que se habían sumado, ya la semana pasada, Marta Martínez que salía de una lesión, y la húngara Zsofía Licskai que regresaba al equipo en el que ya jugó la campaña pasada. Además debutaba con la camiseta del Milar, la húngara Sara Varga, que fue la temporada pasada campeona de la Euroliga con el Soprom donde era la tercera base. Por ello y porque, siempre ha sido un equipo competitivo, el Recoletas estaba obligado a respetar enormemente al equipo andaluz. Ylo hizo imprimiendo desde los primeros instantes un ritmo vertiginoso al juego. El partido era vertiginoso con posesiones muy cortas por ambas partes y el Millar se prestaba a ello.

Pronto Nneka Ezeigbo se hizo la reina de la zona pero Córdoba demostraba que no iba a ser un rival sencillo de doblegar, aunque la estrategia de Vasconcellos pasaba inequívocamente por el desgaste de su rival.

Tampoco en el segundo cuarto bajó la guardia el equipo cordobés del colegio Miguel de Cervantes e incluso tomó la delantera en el marcador en tres ocasiones. El entrenador naranja tuvo que pedir tiempo muerto para oxigenar a sus jugadoras con 26-27 y el Milar le respondió poniendo una defensa zonal que, sin embargo, duró muy poco por que las zamoranas remontaron inmediatamente y era el conjunto andaluz el que se veía ahora obligado a pedir un tiempo muerto. El Recoletas logró escaparse a cinco puntos en el minuto final de la primera parte, pero el Córdoba recortó su desventaja hasta el 32-29 del descanso.

Y desde la defensa inició la segunda parte el equipo naranja, redoblando de nuevo la intensidad y poniendo a prueba la capacidad de concentración de su rival que comenzó a flojear.

En un abrir y cerrar de ojos, el marcador se fue a un 38-31 que trajo consigo un nuevo tiempo muerto visitante. El juego seguía siendo muy intenso y el esfuerzo defensivo zamorano enorme. Córdoba seguía prestándose al juego que le planteaban las zamoranas pero no sacaba nada en positivo, y lo que era peor, no era capaz de remontar pese a que el Zamarat no era nada del otro mundo en ataque.

El Recoletas demostraba que también se puede dar espectáculo desde la defensa y Córdoba lo estaba pagando muy claro porque ya no tenía fuerzas para remontar como en la primera mitad aunque el partido no estaba decidido, ni mucho menos con el 42-33 del minuto 27. Volvió a la zona Córdoba y Ornella Santana le contestaba con una puerta atrás; Isa Latorre no quería ser menos y firmaba un brillante triple para poner el 47-35 que motivó un nuevo tiempo de Mireia Capdevila, la entrenadora visitante.

Era posible mejorar en ataque y lo demostraban Isa Latorre e Irene Lahuerta para cerrar el tercer cuarto con 51-37

Ángela Vendrell aportaba tranquilidad con un triple nada más comenzar el último cuarto del partido. Y pronto se pudo comprobar la diferencia real entre ambas escuadras.

Ahora la gran líder en ataque era Irena Lahuerta que le daba merecidos descansos a Isa Latorre y la ventaja zamorana siguió creciendo.

"¿Qué somos?. Zamoranos. ¿Cual es nuestro oficio?. Auuu, auu, auu..." proclamaba el pabellón Ángel Nieto al unísono con una afición volcada tanto con las chicas como con el equipo técnico. Y el partido quedó sentenciado cuando todavía faltaban cinco minutos con un triple de Carvallo y una bandeja tras robo de Vendrell que pusieron el 67-41.

La táctica de desgaste que había ordenado Vasconcellos alcanzaba por fin su objetivo.