La argentina Vicu Llorente, jugadora del Recoletas Zamarat, explicó este jueves en vísperas del partico contra Córdoba que “después de seis victorias consecutivas, tienes la tranquilidad en el camino que tenemos, pero no hay que tener la cabeza donde la hay que tener, no hay que relajarse porque el rival que tenemos el próximo sábado es igual de duro que lo van a ser todos. Estamos utilizando esta semana para trabajar como hay que hacerlo para seguir creciendo como equipo y para estar preparadas para el partido del sábado”.

Llorente destacó que el equipo ha ganado mucho en “solidez, lo vamos construyendo a medida que va pasando el tiempo. No es una escusa, pero tuvimos una pretemporada con muchas bajas de algunas compañeras pero éste es un camino que vamos a ir recorriendo. Me sorprendió lo que nos costó al principio pero nos unimos como equipo y dijimos que vamos a trabajar para lograr lo que queremos lograr. Pasito a pasito, lo vamos logrando, esa solidez aunque todavía nos falta mucho. Estamos con los pies en la tierra, hay que seguir trabajando porque cada partido va a ser duro”.

Respecto al modesto Córdoba que será el rival de este sábado, Vicu Llorente insistió ayer en rueda de prensa que “no nos relajamos, sabemos que todos los partidos van a ser muy duros. Este es un equipo que está abajo en la tabla pero con más razón va a querer sacar la victoria. Además tienen una jugadora nueva que ya va a jugar, y nosotras tenemos que respetar al rival al cien por cien, enfocándonos más en nosotras que el rival”.

La jugadora argentina señaló que la plantilla cada día está más acoplada y está logrando repartir mucho mejor los esfuerzos entre todas las jugadoras: “Creo que somos cien por cien un equipo y en el partido contra Celta logramos una victoria muy dura y en los últimos minutos, todas aportamos con una canasta, una falta, un tiro libre… La confianza de saber que está mi compañera al lado que sé que lo va a dar todo para ganar, lo sentimos todas dentro del equipo y va a seguir creciendo a medida que vaya pasando el tiempo”.

El entrenador de Recoletas, Ricardo Vasconcellos recordó que “hay que respetar a la Liga porque hay mucha calidad y el Córdoba ha hecho un superpartido con Cáceres en el que llegó a 78 puntos y luego hace un marcador muy bajo contra Ardoi en el que solo anotó 37, por lo que no sabemos exactamente qué Córdoba nos encontraremos. Pero han demostrado que tienen calidad y puede hacerlo muy bien. y en el último partido estuvo con posibilidades de ganar a Azkoitia hasta el último momento”. El entrenador luso no duda en pensar que Córdoba “es un rival que nos va a costar mucho trabajo, nos va a olbligar a jugar bien, conscientes de que será difícil y si en algún momento se torna fácil es porque lo haremos muy bien. La Liga es muy competitiva, y Córdoba ha incorporado dos nuevas jugadoras, una ya jugó en el partido anterior y la otra debutará contra nosotros. Y estas incorporaciones siempre dan ánimo al equipo”.

El seleccionador nacional portugués cree que las posibilidades de su equipo pasan por “defender bien y dejamos al oponente en pocos puntos. En ataque aún tenemos alguna irregularidad pero somos un equipo mucho mejor defendiendo. En ataque mejoramos poco a poco y cada día tenemos más claro lo que buscamos pero todavía no hemos llegado al nivel que queremos llegar”.

El Recoletas comienza a saber superar los momentos malos y a adaptarse a todas las situaciones: “Empezamos mal en Vigo porque no controlamos el rebote, como nos ocurría antes, pero en cuanto mejoramos, a ellas les costó mucho más anotar. Pero si luego no atacas bien, pues no solucionas nada. En ataque tenemos que saber dónde es mejor cada una porque tenemos libertad para ello, pero hasta que no sepamos al cien por cien qué es lo que le va mejor a cada una, no atacaremos bien. Pero la temporada es larga y vamos a más, no es ningún problema”.