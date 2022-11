Ganar. Eso es lo que ocupa la cabeza de Sergio Navarro ahora mismo. Ni su situación como técnico “interino” del Balonmano Zamora Enamora, ni la pena que produjo la marcha de Iván López, ni cualquier cosa que no tenga que ver con el BM Ikasa. Y eso ha tratado de inculcar en estos días a sus jugadores, afirmando que “no se puede perder tiempo en otra cosa que no sea ganar el domingo”.

El hasta ahora segundo entrenador pistacho no tuvo problemas en admitir que la salida de su compañero en el cuerpo técnico ha sido dura. “El miércoles, al igual que la directiva, me entero de la decisión de Iván. Se reúne conmigo y me comenta la situación a nivel profesional y personal, porque en este tiempo nos ha unido una amistad. Sin duda, ha sido complicado a ambos niveles y da pena ver cómo alguien que lucha diariamente por eso y es un sacrificado tenga que tomarse un descanso. Es complicado de asimilar”, confesó Navarro, quien también detalló que pese a la fiereza de ese adiós el Balonmano Zamora Enamora debe seguir hacia delante.

“En ese momento, lo que había que hacer era reformar el proyecto y darle forma rápidamente. Por desgracia, la competición no va a parar ni esperar por nosotros y el partido que tenemos esta semana no nos permitía un descanso”, comentó, detallando: “por ello, a partir de ahí, nos pusimos las pilas con la ayuda de Iván (hasta que se fue) para preparar el partido de BM Nava y el de BM Ikasa”.

El choque, dada la situación y la clasificación, es de vital importancia. Y eso también ha marcado estos días en lo que Navarro ha estado al frente del equipo. “La vertiente matemática de lo que valdrán estos dos puntos a corto y largo plazo, así como la vertiente anímica, lo hacen muy importante. Tenemos que romper la mala racha para decir “aquí estamos, somos capaces de ganar y sabemos jugar a esto”. El domingo es un día clave para ello, para quitarnos presión”, analizó sobre la próxima contienda que, según indicó, ha trabajado “con balonmano”, buscando aunar con ello la posible tarea mental requerida.

“Sabemos que las circunstancias de estos días pueden pesar pero no podemos perder tiempo en charlas largas o centrarnos en la psicología. El tiempo de entrenamiento es el que es y había que aprovecharlo al máximo. Ha habido trabajo psicológico pero no es lo principal, hay muchas cosas técnico-tácticas que debemos priorizar como para dedicar la semana a intentar sentirnos mejor. No hay tiempo para eso”, explicó Navarro, afirmando que el equipo ha respondido bien a esa dirección: “Todo el mundo está metido, la intensidad ha sido súper alta y todo el mundo está afrontando la semana con la importancia que tiene”.

En cuanto al equipo que espera ver ante BM Ikasa, Navarro fue claro y destacó que si bien “ante BM Nava se pudo ver cierta garra, sangre en el equipo, un poco de ese “Guerrero de Viriato” de Zamora” los pistacho no deben “ir a los sitios pensando en hacer lo suficiente para ganar porque, al final, pasa lo que pasa”. “Tenemos que ir a dar el 100%. El otro día se hizo buen partido pero tenemos que ir a dar el máximo de intensidad. Tenemos que terminar el partido y tirarnos al suelo reventados”, destacó, subrayando: “No podemos permitirnos otra cosa, y tiene que ser costumbre a partir de ahora”.

En cuanto a su situación dentro del Balonmano Zamora, Sergio Navarro fue muy claro. “Estoy de interino”, afirmó el andaluz, añadiendo: “así será hasta el domingo, a partir de ahí se verá. El entrenador no ocultó que “si el club quiere” el estaría encantado de asumir el cargo pues “igual que un juvenil quiere jugar Asobal, los que están en el deporte siempre quieren más”, pero también afirmó que él es “entrenador del club” y está centrado en “lo mejor para el equipo”. De hecho, afirmó que, hasta que le preguntaron, “no le había dado ni media vuelta”. Para Navarro, “no se puede pensar ahora en otra cosa que no sea ganar el domingo”.

Andrés Pérez: “Hay que jugar bien los sesenta minutos”

Por su parte, el zamorano Andrés Pérez afirmó ayer que el Balonmano Zamora Enamora está pasando por “semanas raras y difíciles” pero que por delante tienen “una final” y deben sumar los dos puntos. Un duelo ante “un equipo que está en una situación similar, por no decir igual” a la de los pistacho y en la que esperan poder hacer “un buen partido de sesenta minutos, especialmente en defensa, sin esos momentos en los que los rivales nos anotan fácilmente”.

Pérez apuntó que el cuadro de Viriato espera “un BM Ikasa competitivo, como lo ha sido hasta ahora aunque la clasificación no lo refleje” y un equipo “que mantiene el bloque y sabe a lo que juega”. Por tanto, presumen que será “un partido difícil”, en el que esperan apelar “a esa unión que se mantiene a pesar de todas las circunstancias en el vestuario” y que “hay que llevarse a Madrid para sumar dos puntos”.

Jortos es operado de su rodilla

Por último, la actualidad del BM Zamora pasó por Jortos y su estado de salud pues el lateral vallisoletano se sometió ayer a cirugía para la reparación del ligamento cruzado anterior que se rompió en el choque copero ante Atlético Novás. Un hecho que tanto Andrés Pérez como Sergio Navarro resaltaron mandando ánimos al bravo jugador, al que desean una rápida y pronta recuperación.