Ricardo Vasconcellos: “Fue un partido muy táctico y muy bien jugado”

El entrenador del Recoletas Zamora, Ricardo Vasconcellos, aseguró que su equipo hizo un “trabajo espectacular” en el partido que ganó contra el Celta en Vigo en el que su equipo “ha competido muy bien, con las ideas muy claras tanto en ataque como en defensa”, dijo en declaraciones al club celeste. El técnico portugués aseguró que el Celta es un equipo que juega “por encima de la edad de sus jugadoras, está muy bien trabajado, y sabíamos que íbamos a jugar contra un rival que tiene muchísimas posibilidades de estar a tope en la categoría porque lo hace muy bien”.

A juico del entrenador del Zamarat, la clave de la victoria estuvo en “cuando controlamos el rebote desde el tema defensivo, que no lo hicimos en el primer cuarto en el que al final, el Celta estaba reboteando muy bien en nuestra canasta. Mientras no controlamos el rebote, el partido se nos iba, y esa fue la primera clave”. Por otra parte añadió que “éramos dos equipos que defiende muy duro y eso para la gente no suele ser bonito de ver, pero es que era un partido muy táctico y muy bien jugado. Me encantó jugar contra un Celta muy joven, que lo hace muy bien y fue un súperpartido para el que le gusta el baloncesto”.

Vasconcellos cree que poco a poco está construyendo su equipo “desde la defensa, al ataque, pero todavía el ataque funciona regular, no siempre bien, pero en defensa creo que ya es un equipo que dificulta mucho y es lo que buscamos. Vamos incorporando poco a poco las lesionadas y vamos ganando más idea de lo que hay que hacer”.

Por su parte, Cristina Cantero, preparadora del equipo gallego explicó que su equipo comenzó bien, “en el primer cuarto fuimos solventes, sabiendo lo que teníamos que hacer, poniendo los focos en cosas que habíamos trabajado, y dominaron más las defensas que el ataque”. Cantero reconoce que el tercer cuarto fue del Recoletas porque “nos obligaron a correr, entramos en un caos defensivo y en ataque nos hemos parado y sufrimos bastante. Luego hemos cambiado de nuevo el chip, fuimos capaces de meternos de nuevo en el partido e incluso estando muy fallonas, hemos tenido opción de empatar o ponernos por delante”. La entrenadora del Celta se queda con que “hemos sido capaces de hacer muchas cosas, de saber lo que tenemos que hacer, pero nos falta un poquito de experiencia y de saber resolver la parte caliente. Ellas han sido más listas que nosotros y se nos ha escapado el partido”.

Por otra parte, la base del Recoletas Zamarat Isa Latorre ha vuelto a entrar en el equipo ideal de la jornada gracias a la gran actuación que cuajó en el Pabellón Municipal de Navia con un 18 de valoración, 10 puntos (2/5 T3), 7 rebotes y 5 asistencias. La Federación Española ha elegido además para ese cinco ideal a la escolta Rachel Howard (Vantage Towers Alcobendas) 19 val: 19 puntos (1/2 T3), 7 rebotes y 3 recuperaciones; como alero a la ex del Zamarat Gala Mestres (Joventut Badalon) 27 val: 23 puntos (3/5 T3), 9 rebotes y 2 asistencias; como alapívot volvió a entrar otra ex del Zamarat, Ana Pocek (CAB Estepona Jardín CDS) 33 val: 29 puntos (8/18 T2), 15 rebotes y 8 faltas recibidas, y la mejor pívot fue Diana Cabrera (Osés C. Ardoi) 37 val: 24 puntos (12/16 T2), 12 rebotes y 5 asistencias.