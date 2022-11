Iván López tardó en acudir a la rueda de prensa. No solo por los aplausos que recibió de la grada por su labor al frente del BM Zamora Enamora durante su etapa en el club pistacho, también porque todos los jugadores y varias personas del entorno de la entidad aprovecharon para despedirse de él tras la derrota ante BM Nava. Un momento duro para el técnico, que reconoció sentir “mucha pena” por irse de Zamora cuando compareció ante los medios.

“Tengo sentimientos encontrados”, señaló el entrenador sevillano a los medios de comunicación, asegurando que “evidentemente, me da mucha pena vivir un día así, cosa que no me había pasado nunca”, si bien “lo peor ya está pasado”, recordando que el trago más amargo fue presentar su dimisión el pasado miércoles y anunciar la misma el jueves. “Estos días están siendo de muchas emociones”, añadió para terminar de detallar como se siente en su marcha del club.

López aseguró irse “tremendamente orgulloso del equipo que he tenido el enorme placer de dirigir este año y pico”. “Sé que la situación es difícil y la virtud que estamos teniendo es que seguimos juntos, estamos trabajando juntos, no nos diluimos ni entramos en guerras personales”, comentó, apostillando: “aquí es cuando se demuestra la calidad humana de la gente y en ese sentido el equipo es de bandera. Esperemos que llegue pronto la primera victoria porque esta gente se lo merece”. Palabras que expresó con el corazón en la mano.

Por último, López aseguró que “la víspera del partido fueron horas complejas” para él, con “mucha incertidumbre”, si bien pidió al equipo que “una vez que pitase el arbitro el inicio tenía que salir a jugar con normalidad”. Cosa que hicieron, como abrazarse con él tras el encuentro, cuando el sevillano afirmó que se dio “cuenta de que se ha acabado” y le embargó la tristeza.

Etayo: Hay que seguir luchando”

Por su parte, Rubén Etayo señaló tras la derrota ante BM Nava que sentía “un poco de rabia” porque “en estos partidos tan ajustados, vas mirando el tiempo y sueñas con rascar algo” pero BM Nava es “un equipo muy físico y cuyo objetivo principial es volver a Asobal” terminó por imponerse. “A pesar del resultado estoy contento con el partido”, comentó el pivote, subrayando: “tenemos que seguir luchando, ahora viene toda una final en Madrid”.