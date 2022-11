El Balonmano Zamora Enamora, colista de su grupo en la División de Honor Plata, afronta hoy un nuevo asalto liguero en el Ángel Nieto a partir de las 20.00 horas. Un choque frente a BM Nava que será especial para la familia pistacho pues pondrá el punto y final a la etapa de Iván López como entrenador del primer equipo y director deportivo del club. Un adiós que debe motivar a los “Guerreros de Viriato” para tratar de despedir a su técnico como se merece, firmando la primera victoria de la temporada.

Nadie podía haber imaginado hace unos días que Iván López presentaría su dimisión como técnico del BM Zamora Enamora. El club que dirige Iñaki Gómez no ha cambiado de técnico antes del final de temporada en sus tiempos recientes, ni siquiera cuando los resultados no llegaban, por lo que era impensable un cese del sevillano. No es la filosofía de la entidad. Sin embargo, nadie contó con que el propio entrenador llegara al punto de ver como única posible solución a la negativa dinámica pistacho dar entrada a otro técnico que revolucione al grupo, mejore su desempeño y consiga resultados.

Esa decisión de López de hacerse a un lado marca por completo el encuentro de hoy, un derbi regional que servirá como despedida del andaluz pues, a pesar de presentar su dimisión a la directiva del Balonmano Zamora el pasado miércoles y hacerla oficial el jueves en rueda de prensa, se mantendrá en el cargo hasta que acabe la jornada. Un procedimiento poco habitual pero que refleja lo inesperado de esta situación, ya que el club pistacho no contaba con recambio para el que ha sido su entrenador durante la última campaña y media.

El “bombazo” de la marcha de Iván López (al que se unirá también la de su pareja Cristina Beiztegui, figura también de gran relevancia en la presente actividad del club) ensombrece y oculta tras de sí una nueva edición del derbi regional entre “Guerreros”; los de Viriato, que llegan al duelo con la imperiosa necesidad de puntuar tras fracasar nuevamente la pasada semana en pista del Villa de Aranda, y los “Naveros”, que sitos en la cuarta plaza de la clasificación buscan un triunfo que refrende su mejoría y les impulse en busca de las más altas cotas de la clasificación.

BM Nava, un potente adversario

Más allá de la actual situación de ambos conjuntos en la clasificación, que señala a los de Nava del Rey como ganadores más probables de este envite, los segovianos afrontan cada jornada con el cartel de favorito al tratarse de un equipo recién descendido de la Liga Asobal. Una categoría que pretenden recuperar por la vía rápida.

El Viveros Herol Balonmano Nava es, sin duda, una de las plantillas más potentes de la División de Honor Plata pues, a pesar de su último descenso y de los múltiples y lógicos cambios que sufrió durante este verano, reúne a un grupo de jugadores de alto nivel que combinan experiencia y ambición.

Entre los “naveros” figuran leyendas del club segoviano como Carlos Villagrán o Darío Ajo, así como otros sobradamente conocidos por la afición zamorana como Patotski, Gonzalo Carro o Nicolás López, cuya capacidad está fuera de toda duda. Hombres que ponen veteranía y calidad a una plantilla no exenta de jóvenes talentos como Marugán, Casares, Moyano o Bernabéu. Un grupo, este último, al que hay que sumar a los extranjeros Prokop y Smetanka.

Si bien el potencial del bloque que dirige Álvaro Senovilla está fuera de toda duda, los segovianos acuden al Ángel Nieto con la intención de ganar y afianzar las buenas sensaciones de su victoria ante BM Ikasa tras un arranque liguero más irregular de lo esperado.

Obligación clasificatoria y moral

Pero, si alguien necesita hoy los puntos es el BM Zamora Enamora, cuya acuciante urgencia por sumar debe dejarse notar desde el primer segundo de partido. Los pistacho, con un cero en su casillero, están obligados a pelear por el triunfo hasta su último aliento. Una exigencia también de carácter moral una vez conocida la dimisión de Iván López, quien no podrá contar con Aravena y Jortos, habiendo otros jugadores que encaran el partido con molestias.

El vestuario se ha conjurado para intentar ofrecer a su técnico la mejor despedida posible, un triunfo. Ese resultado que, pese a su esfuerzo, López no pudo obtener y cuya ausencia en estos meses acabó puso fin a su etapa en Zamora.

Además, los jugadores locales también intentarán honrar con dos puntos la memoria de Luisja González Escribano, primer entrenador que tuvo el Balonmano Zamora y una de las figuras más emblemáticas del club que falleció esta misma semana.