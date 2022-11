Kenio González, entrenador nacional Sub-17: “No hay que hablar de igualdad sino de normalidad”

El sanabrés Kenio Gonzalo se ha convertido en los últimos años en un hombre fuerte dentro de la estructura de entrenadores de la Federación Española de Fútbol, y lo cierto es que se lo ha ganado a pulso. Trabajo y éxitos que han tenido como último episodio el título Mundial logrado el pasado fin de semana con el combinado femenino sub-17.

–Tras el título Mundial ponía en valor el arduo trabajo que hay detrás, ¿cree que, de algún modo, se ha podido normalizar el logro de éxitos y se castigan demasiado las derrotas?

–En lo que tenemos que poner el foco y la atención es en lo difícil que es conseguir todo lo que se está consiguiendo. Hay un método de trabajo, una forma de trabajar y no es fácil conseguir todos los títulos que se están consiguiendo. Es cierto que siempre vamos como favoritas a todos los torneos, pero nosotros nos hemos preocupado de quitarles esa presión a las jugadoras porque ellas están en un proceso de formación donde su mayor problema, o preocupación, tiene que ser adquirir conceptos de juego y de equipo. Eso es lo que más nos preocupa.

Esto es un premio a toda la gente que me ha acompañado en este viaje

–¿Cuántos años de trabajo hay detrás de este título?

–Yo empecé muy joven, con 18 años con mi hermano y mi padre, que son los que me inculcaron y me metieron el fútbol en vena. Empecé con Antolín en la Unión Deportiva Salamanca, en categorías inferiores, y he ido creciendo con todas las categorías, y hace unos 12 años llegué al fútbol femenino. En total llevo unos 25 años como entrenador y vinculado al fútbol. Esto es un premio a toda la gente que me ha acompañado en este viaje, y es un orgullo el poder estar aquí y recordar todos los inicios que tuve en el Sanabria, en Salamanca… hasta llegar a la Selección.

–¿Qué diferencias ve todavía con el fútbol masculino?

–A nivel de medios casi no hay, y era lo que teníamos que hacer, igualar los medios en diferentes categorías y eso se ha hecho. A partir de ahí, todos los equipos tienen los medios y cuerpos técnicos cualificados. Se está corriendo mucho en ese sentido, y es muy bueno, aunque el margen de mejora es grande. A mí no me gusta comparar fútbol masculino y femenino, pero a nivel de medios, formación y capacidad, cada vez está todo más igualado.

–Entiendo que esa igualdad hacia la que se avanza debe empezar en las casas y en las categorías inferiores.

–La sociedad ha cambiado mucho, y a nivel de fútbol, también. Antes resultaba extraño ver a una chica jugando al fútbol, y ahora está normalizado. En cualquier equipo, cancha, barrio, colegio… ves a niñas jugando al fútbol y ese era el primer paso. A nivel social, España ha dado un paso grandísimo. El siguiente es tratarlo con normalidad. Yo siempre digo que no hay que hablar de igualdad sino de normalidad, y si tú lo normalizas, no hay diferencia entre género.

–¿En qué medida ayuda a las jóvenes que una futbolista española como Alexia Putellas gane dos balones de oro?

–Son referentes, y todos ellos son los que nos ayudan a impulsar el fútbol femenino, a que crezcan las licencias, que crezca el interés por el fútbol, que aparezcan más patrocinadores, que haya más interés y que ocupen lugares en la prensa… Es fundamental que aparezca ese tipo de jugadora y de estrellas en el fútbol femenino.

–¿Qué próximos retos se marca?

–Seguir vinculado a la Federación. Estoy muy contento y feliz. Hago una labor en la Absoluta como asistente técnico, soy seleccionador Sub-17 y Sub-16, y mi preocupación máxima es, por un lado la formación de jóvenes talentos, y por otro el alto rendimiento en la Absoluta. Así, tengo esas dos vertientes cumplidas y estoy muy satisfecho de poder seguir haciéndolo.

Conozco a todos los equipos que en Castilla y León desarrollan fútbol femenino

–¿Sigue el fútbol femenino de Castilla y León o de Zamora en concreto?

–Por supuesto. Veo a todos los equipos porque es mi labor como seleccionador sub-16. Conozco a todos los equipos que en Castilla y León desarrollan fútbol femenino, y en esta concentración, por ejemplo, hemos tenido a Jimena, que es una jugadora de Burgos muy importante, que ahora está en el Parquesol, en Valladolid. Hay muchas más jugadoras. En la primera ronda sub-17 europea estuvo Cristina, de Segovia… y hay mucho talento. Castilla y León tiene que seguir trabajando, mejorando, dándoles los mejores medios y que las entrenen los mejores y las mejores.

–¿Qué le diría a una niña de Sanabria que quiere ser futbolista?

–Hablo con ellas. Yo tengo en un Campus en Sanabria durante los veranos, a través del Ayuntamiento de Puebla, y lo que les digo a todas es que disfruten, que jueguen al fútbol y que persigan sus sueños porque los alcanzarán.

–¿Qué relación tiene actualmente con Sanabria?

–Soy de allí, nacido y criado en Sanabria, aunque me tuve que ir por motivos laborales. Es mi casa, son mis raíces y allí tengo a mi familia y a mis amigos. Es mi lugar de regreso y de paz cada vez que tengo un momento. En breve volveré por ahí y es donde me gustaría acabar siempre, y es donde me gusta estar siempre.