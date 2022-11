Iván López deja de ser técnico del Zamora Enamora de División de Honor Plata. Así lo acaba de confirmar el propio entrenador del Balonmano Zamora, junto al presidente Iñaki Gómez, en la rueda de prensa que se ha llevado a cabo en la sala de prensa del pabellón Ángel Nieto.

Los malos resultados cosechados por el equipo en esta temporada, en la que acumula un total de cinco derrotas consecutivas que han situado a los pistacho como colistas de su grupo en la segunda categoría nacional, ha sido el motivo principal para el adiós del técnico andaluz.

López afrontaba su segunda temporada en el club de los "Guerreros de Viriato" tras tomar el relevo de Ricardo Margareto en la pasada campaña 2021-2022. Un curso en el que, con más problemas de los esperados, el equipo acabó salvando la categoría en la recta final de la competición. Un objetivo que el Zamora Enamora tendrá que buscar ahora sin el entrenador andaluz.

El todavía entrenador del equipo zamorano (pues dirigirá el equipo este fin de semana) renovó su compromiso con el Balonmano Zamora a mediados de la campaña anterior (antes de la elección de Iñaki Gómez como presidente), siendo el deseo de club convertir a López en uno de los pilares del organigrama pistacho de cara a un proyecto a largo plazo. Una intención truncada por los presentes resultados deportivos.

Una emotiva despedida

Iván López tomó la palabra en rueda de prensa para dar la noticia, una decisión que ha madurado en los últimos días y que no le ha sido fácil tomar porque quería seguir en el club pero, según indicó, no era la decisión correcta a su parecer.

"Estoy aquí hoy para comunicar que no continuaré siendo el entrenador del Balonmano Zamora ni el director técnico", confirmó el andaluz, confesando llevar "todo el día pensando como hacer esto, al igual que ayer también lo pensaba cuando comuniqué al club que no podía seguir siendo el entrenador".

López destacó que tomó la decisión "lo primero por mí, y lo siguiente por el club y por el equipo" pues considera "que el grupo necesita un cambio que necesita otra cosa, otro mensaje otro discurso... aire fresco y, sobretodo, cambiar de rumbo". "No sé como abordar esta situación, nunca me he visto así, pero intento ser coherente con mis valores y lo mejor para el equipo es que yo tome esta decisión. Siempre he querido lo mejor para el club y creo que toca dar un paso a un lado, sin dramas", explicó, añadiendo: "Me voy orgulloso de haber hecho parte del camino con este club, pase lo que pase siempre será mi equipo y haga lo que haga, entrene o no entrene, el Balonmano Zamora tendrá un lugar en mi corazón por todas las personas que lo conforman".

El entrenador andaluz, rodeado de todos sus jugadores, no pudo evitar emocionarse. Arrancó de forma comedida su discurso pero confesó que él no es alguien "que vaya con un texto escrito o camisa" a este tipo de actos, a él le "sale venir en chándal y hablar con el corazón" y fue algo que se notó cuando se dirigió a sus jugadores. "Gracias a todos los jugadores que han pasado por aquí y a los que están hoy aquí. Gracias por creer en mi trabajo y en mí, por luchar y sobreponernos juntos a las adversidades que han ido surgiendo. Solo me queda animaros a seguir adelante, la vida de este equipo es muy larga y estoy seguro de que se conseguirá el objetivo. Solo os pido, ya como amigos, que luchéis por ello, que peleéis y que aprovechéis cada momento de vuestra vida", dijo emocionado Iván López, al que le empezaron a aflorar las lágrimas al agradecer a la directiva " la oportunidad de venir aquí, a Zamora". "Ha sido la decisión más importante que tomé en mi vida y no me arrepiento. Me siento orgulloso de haber representado al club en todos los rincones de España y me llevo muchos amigos, lo que dice mucho del club y de las personas que forman el club. Una entidad sobrada de calidad humana".

El hasta ahora entrenador del Balonmano Zamora Enamora se emocionó hasta quebrar su voz cuando cerró su intervención dirigiéndose a su pareja, Cristina, agradeciendo su apoyo y comprensión en esta etapa de su vida y en los últimos meses, que no habrán sido nada sencillos para un Iván López que dejó así el banquillo zamorano.

El sábado será el punto y final

Tras la intervención de Iván López, Iñaki Gómez señaló que el Balonmano Zamora no tiene ahora mismo recambio para el técnico andaluz y que este pondrá punto y final a su andadura el próximo sábado en el derbi regional ante el Balonmano Nava. Un último servicio tras el que la entidad tendrá que afrontar la contratación de un nuevo entrenador pues, en palabras de su presidente, "el club nunca valoró la marcha de Iván".