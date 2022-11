“En el vestuario somos una piña, y ahora lo estamos consiguiendo también en pista”. Así se de claro se expresaba Irene Lahuerta, jugadora del Recoletas Zamora, al ser preguntada por el buen momento que atraviesa el equipo zamorano en esta Liga Challenge aunque, apostillando, que saben que “esto acaba de empezar y nos queda todavía un camino muy largo”.

“No vamos mal pero no nos podemos relajar porque esta Liga no lo permite”, y es que este fin de semana tienen un nuevo reto en casa del Celta, después de una semana muy intensa con partido el pasado martes. "Es verdad que el cansancio se va acumulando pero los rivales eran distintos, como también lo es el de este domingo", apuntó la jugadora en rueda de prensa.

Al respecto del próximo equipo que tendrán enfrente, se mostró convencida de que será "duro" en una pista muy complicada. "Es un equipo que le mete mucha intensidad, y ahora tenemos días para prepararlo. Queremos seguir creciendo y llegar al partido en el mejor momento posible para seguir progresando como equipo y conseguir la victoria". En cuanto a si es un plantel similar al de años anteriores, y si puede ser candidato a estar en el play-off, la naranja dejó claro que "en esta Liga puede pasar de todo. Hay rivales que lo hacen muy bien", y recordó que ya se enfrentaron a Celta en pretemporada y "no nos lo pusieron nada fácil y les faltaba una jugadora que marca la diferencia, y vamos a tener que trabajar mucho para pararla". "No sé si el calendario les ha favorecido, pero no lo están haciendo nada mal y vamos a tener que poner nuestra mejor energía".

Recordando aquel duelo estival, sí apuntó que en pretemporada es otra historia pero "sí es verdad que han mantenido esa forma de jugar y creo que vamos a sufrir, pero lo vamos a competir". "Es un partido fuera de casa y es muy importante. Es un paso más para decir que aquí estamos".

En el plano personal se mostró muy contenta y puso en valor el trabajo el entrenador que les da mucha confianza. "Me siento bien, y adaptándome a jugar tantos minutos en pista, y a lo que quiere el entrenador. Aún me falta para llegar a mi mejor versión, pero lo voy a conseguir", concluyó.

Ricardo Vasconcelos: "Ahora mismo es tan importante el descanso como el entreno"

El entrenador del primer equipo del CD Zamarat se mostraba convencido de que la dificultad de la Liga va a seguir y fue rotundo al afirmar la necesidad de estar preparados para ello, y no justificarse en el cansancio. "No hay que buscar excusas sino soluciones. Es verdad que las jugadoras están cargadas pero hay que adaptarse y ver lo que necesitamos en cada momento. Ahora mismo es tan importante el descanso como el entreno". Con todo, se mostró a favor de buscar ese equilibrio y hacer, también, entrenamientos en los que prime la calidad.

En ese desgaste por la gran cantidad de partidos disputados en pocos días, se pone en valor la necesidad de repartir minutos, y la entrada en el "roster" de Ángela ayuda a mejorar en ese sentido. "Ángela es ahora mismo una jugadora que reparte minutos pero necesita ritmo y confianza, que ahora no tiene", y es que ha estado varias semanas lejos de la pista recuperándose de una lesión pero "nos ayuda porque va cada vez enchufando más. Está lejos de su mejor versión, pero nos da mucha vida".

La malas noticias siguen en la figura de María Barneda, que continúa sin poder entrar en la dinámica, y el entrenador no espera su vuelta hasta después de Navidad. "Antes de Navidad no va a llegar, eso lo tengo claro".

En cuanto al sistema defensivo y si ya cumplen las jugadoras con lo que el técnico luso quiere, admitió que han mejorado mucho pero todavía queda trabajo por delante. "Las ideas están cada vez más claras, y eso es importante. Cada vez tenemos más el control del partido desde la defensa, al rival le cuesta anotar y en eso estoy contento, pero quiero que lleguemos a más".

Además, Vasconcelos insistió en que no hay partidos fáciles y "tenemos claro que va a ser difícil ganar en Vigo. Están muy bien entrenados y sacan partidos igualados, lo están haciendo muy bien", afirmó el portugués quien cree que Celta será un equipo de los de arriba.

Por último, dejó claro que no le preocupa Ferrol, actual líder de la Liga Challenge, sino que están centrados en ellas mismas. "Me importa más terminar mejor, que empezar bien. Hay que seguir entrenando y mejorando. Si Ferrol no pierde ningún partido y lo hace mejor que nosotras, pues le daremos la enhorabuena, y si al final eso pasa, y les ganamos quizá llegaremos primeras. Pero la temporada es larga, hay variables y pasan muchas cosas", concluyó.