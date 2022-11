“Me gustaría traer a Zamora un campeonato de Europa”

Es uno de los dirigentes deportivos zamoranos con mayor recorrido y hace unos días, ha sido nombrado vicepresidente de una federación olímpica. Es un hombre vinculado desde siempre al deporte, aunque sus principales esfuerzos han ido siempre hacia el tiro olímpico, como gran promotor de este deporte en nuestra provincia y en Castilla y León. En su nuevo cargo, espera poder traer a Zamora competiciones de primer nivel nacional e internacional, y confía en que sigan brotando grandes promesas y tiradores de primer nivel.

- Este nombramiento puede interpretarse como un premio a tantos años de dedicación y trabajo por este deporte.

- Creo que es una forma de reconocimiento oficial, porque extraoficialmente ya lo estaba con el trabajo que estaba realizando colaborando con todos los estamentos en la sombra. Ya pertenecía al Comité de Competición y también era miembro de la Comisión Delegada, y todos los cambios que se realizaban en las competiciones pasaban por mi. Además llevo tiempo trabajando en la modalidad de alta precisión y hemos conseguido que tanto Zamora como Castilla y León tengan un peso específico en la RFETO. Llevo 22 años como vicepresidente de la Federación Territorial y era muy importante que tuviéramos un puesto destacado en la Española porque se trata de una comunidad autónoma muy compleja, con nueve provincias y hay mucho trabajo por delante.

- ¿Hay mucha actividad en Castilla y León?

- Sí, en todas las provincias salvo Soria, aunque en Ávila tenemos que alquilar instalaciones en la provincia de Madrid. Pero las demás provincias, todas tienen campo de tiro de precisión y, es muy curioso, Zamora es la única que tiene activos cinco campos de tiro al plato: en Villalcampo, Asturianos de Sanabria, Benavente, Muelas de los Caballeros y La Hiniesta que ya tiene todos los permisos y volverá a funcionar en breve.

-¿Cuáles van a ser sus funciones en la Federación Española?

- Soy miembro del Comité de Disciplina y vicepresidente de Alta Precisión, agregado a Precisión. El reto más importante que tengo por delante es el Campeonato del Mundo de Alta precisión que nos han concedido para celebrar en Valencia. Es una modalidad que está en auge y aquí en Zamora organizamos la Copa Ibérica que este año tuvo un nivel de campeonato de España.

- ¿En qué consiste la alta precisión?

- Es una modalidad americana, como casi todas las nuevas modalidades que hay en tiro y que vienen de Estados Unidos. Se tira sobre una mesa con el arma sujeta en unos apoyos y se dispara a una distancia de 1.000 y 500 metros. Como en España y Europa es imposible encontrar un recinto de esas dimensiones porque además se tira con gruesos calibres, se ideó la modalidad de BR50 en la que se dispara a 50 metros. Tenemos el reto de hacer dos campeonatos de España, dos Copas del Rey y el Campeonato del Mundo en 2024.

- Es una cita importante por el número de participantes.

-Se viene de celebrar de Luxemburgo y Australia. Será en Náquera (Valencia). Necesitas 50 puestos de tiro y, como son distintas modalidades según el peso de arma, hay mucha participación.

-¿ Qué nivel posee España en esta especialidad?

- En BR50 se ha conseguido este año en Luxemburgo el quinto puesto individual y el cuarto por paises. Hay un buen nivel. En grueso calibre, desgraciadamente, hubo un alicantino que durante dos años fue campeón del mundo pero falleció el año pasado de cáncer. De todas formas, se está progresando mucho en nuestro país. El principal problema que tenemos es que casi toda la gente que tira es mayor, gente que ya ha pasado por otras modalidades y termina en esta porque es muy cómoda, tiras sentado y te desplazas con comodidad. Pero los que nos desplazamos tenemos que tener un nivel económico que nos permita pasarnos un fin de semana por ahí con largos desplazamientos, la inscripción vale dinero y las armas y la munición son carísimas. Sale caro para como están hoy en día las pensiones y los sueldos.

- ¿Cómo ha encajado este premio que ha recibido al final de su actividad como dirigente deportivo?

- Lo afronto con mucha ilusión. Recuerdo que la primera vez que vine a La Opinión-El Correo de Zamora fue en el año 93, traía todos los domingos un sobre con los resultados de las tiradas, hasta que conseguí que me los fuerais publicando poco a poco. Entre el colectivo de Zamora ha caído muy bien el nombramiento porque es bueno que siempre estés ahí en la junta directiva por donde pasa todo.

- Y tendrá que sustituir muchas veces al presidente, Miguel Francés Pumarada.

- Este fin de semana se celebró en Murcia el Campeonato de España de Jóvenes Promesas, al que lamentablemente no pudimos llevar a nadie de Castilla y León, y el presidente no pudo estar porque no puede estar a todo ya que son muchas las competiciones que hay durante el año. Y en 2023 va a ser la bomba porque es un reto en todo, hay que conseguir plazas olímpicas como sea, y tenemos que estar ahí porque, además, es en París, muy cerca de casa. Y tenemos además que aportar y preparar árbitros.

- ¿Por qué cree que el presidente de la pedido que asuma este cargo?

- Nos conocemos hace mucho pero se da la circunstancia de que en las elecciones anteriores, yo iba con otro candidato, con el que había sido presidente del Comité de Árbitros y éramos la candidatura oficial, pero ganó la no oficial que lideraba Miguel Francés. En la Comisión Delegada yo era el único de la oposición de los catorce miembros. Mi criterio siempre fue no discutir, sino razonar las cosas. Contaba a mi favor con que tenía mucha experiencia y había muchos que no la tenían. Quisieron entrar como un elefante en una cacharrería y fui intentando que entraran en razón en las cosas que había porque yo era miembro del Comité de Disciplina y conocía muy bien la reglamentación. En las primeras reuniones había mucha tensión, pero pronto todos comenzaran a consultarme a mi los temas. Y a los dos años, el presidente ya me ofreció entrar a formar parte el Comité de Competición. A partir de ahí, se comenzaron a organizar competiciones en Valladolid, y ya trabajábamos todos en unión por el bien del tiro. Habíamos hecho una moción de censura contra Francés y la ganamos pero no con el porcentaje de votos que necesitábamos y no prosperó. Mi candidato dio marcha atrás y se retiró sin darme ninguna explicación. No se ganó la moción por dos votos, de gente que los tenía comprometidos pero no acudieron a votar, y perdimos, afortunadamente, porque a los tres meses la Federación entró en concurso de acreedores. Yo decidí seguir en mi línea, convencí al presidente de Castilla y León de lo que teníamos que hacer era trabajar por nuestra comunidad autónoma. Se fueron uniendo los lazos y hemos seguido haciendo competiciones aquí aunque no se ha podido sacar adelante el Campeonato de España de Aire Comprimido por equipos y parejas, que estaba previsto en Zamora para los días 12 y 13 por falta de financiación.

- ¿Qué ocurrió?

- Estaba hablado desde primeros de año, era un espectáculo, se haría en el pabellón de la Diputación Provincial pero finalmente no hubo financiación.

-Desde este nuevo puesto, ¿qué es lo que a usted le gustaría conseguir para Zamora?

- Es un sueño muy difícil de conseguir, traer otro campeonato de España de aire comprimido y confío en que se pueda hacer pronto en Ifeza. Hemos dejado las puertas abiertas y creo que la Diputación sigue interesada. El calendario se está elaborando ahora mismo y sólo queda adjudicar la sede de el de 2023. Es lo máximo que podemos traer por las instalaciones que tenemos aunque a mi me gustaría organizar hasta un campeonato de Europa porque lo que quiero es el progreso de esta ciudad. No se trata de hacer locuras, deben ser actividades sostenibles. Ifeza es el sitio ideal para un Nacional y se trata de una competición que dura más de una semana, son muchas plazas de hotel, equipos completos que mueven mucha gente. Y se pudo comprobar lo que supone para la ciudad en el otro campeonato que organizamos hace unos años.

- Estamos hablando además de un deporte perfectamente reglado y federado.

- Estoy totalmente en contra de las actividades deportivas populares, el deporte debe ser federado que es el que tienen que proteger las instituciones. La Ley lo permite, pero el responsable tiene que ofrecer las mismas garantías que la federación. Tenemos problemas serios con las tiradas al plato que se organizan sin permisos. Tienes que tener un seguro de medio millón de euros para el tirador como el que tiene la Federación y no siempre se nos apoya para exigir que se cumpla todo esto. Tiene que estar perfectamente regulada cualquier competición porque el organizador no te va a proteger en caso de cualquier problema, la federación sí.

- Es difícil que entren las nuevas generaciones en este deporte del tiro olímpico, aunque en Zamora tenemos el orgullo de contar con un gran campeón muy joven como es David Sotelo.

- Sigue siendo igual de difícil que siempre. Sotelo fue una sorpresa y ha respondidio muy bien. Hemos estado detrás de él. Zamora es lo que es, y en otras comunidades autónomas es más sencillo entrenar. Hubo que echarle una mano porque tenía un buen nivel junto a otros cinco o seis tiradores, pero hicimos gestiones y el chaval respondió. Este año ha conseguido la misma marca que Alberto Fernández, que es campeón olímpico. Estamos muy contentos con él.

- Pero sigue siendo muy difícil acercar a los chavales a este deporte.

-Sotelo no ha podido tirar hasta que ha cumplido 18 años porque no tenía permiso de armas. No se puede empezar antes, aunque en aire comprimido sí se puede a partir de los 9 años. A mis nietos los voy metiendo poco a poco pero prefieren la bicicleta. En todo caso, será importante que vamos a volver a abrir la galería de tiro de la Ciudad Deportiva. Espero que entremos esta misma semana con un listado establecido de personas que podrán acceder. Tenemos un junior de Morales del Vino que tira con carabina y su hermana ya ha pasado a senior. Lo intentamos pero el tiro es muy difícil aunque el aire comprimido está apasionando a muchos mayores que han llegado a nuestras instalaciones. Ahora están muy bien aunque seguimos con goteras porque son muy antiguas. Hay mucha gente interesada y les aconsejamos que comiencen por el aire comprimido. De hecho vamos a llevar una gran participación al Campeonato de Castilla y León.